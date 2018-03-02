心臟衰竭病人 5成有睡眠呼吸中止症

台灣現代攝影大師柯錫杰大師(右)使用慧型旅行睡眠呼吸輔助器，對他維持白天攝影創作的動力很有幫助。(左)為柯夫人。(魏怡嘉攝)

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43歲張先生是個忙碌的高階主管，數年前因打鼾被診斷有嚴重的阻塞型睡眠呼吸中止症，但一直都沒有治療，幾個星期前，突然開始出現胸悶、盜汗及走路會喘的現象，經診斷為嚴重心臟衰竭，已惡化為中樞型睡眠呼吸中止症，醫師表示，心臟衰竭病人當中，有5成有睡眠呼吸中止症的問題，提醒有呼吸中止症病患應好好治療，避免惡化至心臟衰竭。

新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨表示，張先生除有嚴重呼吸中止症外，還外有輕微的糖尿病及高血脂症，但因忙碌加上呼吸器攜帶不便，一直都沒有治療，一開始不適到院檢查發現是心臟衰竭，經予以汽球擴張術及支架治療，但由於經心導管檢查，仍無法解釋張先生的心臟衰竭程度，最後會診睡眠中心，才發現病患原本為阻塞型呼吸中止症，已惡化至中樞型睡眠呼吸中止症。

林嘉謨指出，為中樞型睡眠呼吸中止症的原因較為複雜，可能是心臟衰竭、神經中樞異常如腦瘤、腦中風等疾病引起，不過經研究指出，心臟衰竭合併中樞型睡眠呼吸中止患者加以治療，可以改善心博輸出率約8~10％，但現行的呼吸器重達2公斤，體積又大，常成為患者攜帶治療的困難。

台灣現代攝影大師柯錫杰大師，幾年前在新光醫院開始接受睡眠呼吸輔助器（CPAP）治療，但去年9月到紐約參加中華民國駐美代表處籌辦的雙橡園風華80慶祝活動回國時，卻因行李加了呼吸輔助器商務艙行李過重，助理被迫要把呼吸輔助器從行李箱拿出來當手提行李減輕重量，所幸現在已經有智慧型旅行睡眠呼吸輔助器，讓他可以隨時改善自己的血氧，也感覺到對於延緩老化及維持他白天攝影創作的動力很有幫助。

(中時)

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