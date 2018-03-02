不只教授出走 海大校長：台灣恐淪為海洋弱國

2018年03月02日 12:51 旺報 李侑珊

海大張清風校長憂心台灣高教資源少將喪失海洋國際競爭力「高教深耕計畫」審核結果日前出爐，教育部共核准4所大學「全球鏈結全校型計畫」及65個「全球鏈結研究中心」，卻傳出經費大減造成教授出走、高教人才流失，甚至整組研究團隊離台的窘況，對此，海洋大學校長張清風直言，台灣高教資源那麼少，加上沒有國際前瞻作法，真是讓人憂心台灣未來高教的國際競爭力。

張清風表示，近年來，亞洲各個國家地區，包含大陸、香港、新加坡、南韓對高教投入大量資源，尤其大陸近期公布「雙一流」建設高校名單，投入約新台幣5千多億（1108億人民幣）經費，其中世界一流大學建設高校42所，世界一流學科建設高校95所含一流學科共計465個，積極提升高等教育綜合實力和國際競爭力。相形之下，台灣的「高教深耕計畫」總經費僅新台幣173.3億元，卻分給156所大學，其中被稱為打國際盃的4所「全球鏈結全校型大學」共分配40億元，另外24校65件「全球鏈結研究中心」僅補助13億元，平均一個研究中心僅2千多萬元，不論整體規模或是整個高教發展方向策略，完全看不出任何前瞻的作法。

張清風指出，相較於台灣經常以「雨露均霑」的方式分配經費，造成高教資源稀釋，大陸在遴選「雙一流」建設高校的策略，特別把高等教育放在國家大戰略佈局，包括「堅持中國特色、世界一流」、「鼓勵和支援高水準建設」、「服務國家重大戰略佈局」、「扶持特殊需求」四個原則為審查的重點，可見陸方具有見林見樹的大作為。

張清風說，大陸最具代表性的中國海洋大學，通過2個一流學科，也被選入世界一流大學建設高校，獲中國教育部26.63億元人民幣年度預算補助(約120億元之新台幣，不含科研等競爭型經費)；另外，上海海洋大學以「水產」學科入選為一流學科，就獲得中國教育部2,800萬元人民幣，另外上海市又給1億多元人民幣，單是一個一流學科就可獲得約7億多元新台幣之補助。

反觀台灣海洋大學，在這次的高等教育深耕計畫獲得兩個「全球鏈結研究中心」，也獲得深耕型及萌芽型大學社會責任實踐計畫各一件，卻僅獲得1.35億元新台幣補助。張清風直說：「這樣的補助經費，僅為大陸一個一流學科補助款的五分之一，不足的經費，怎麼可能推動具國際競爭的特色領域研究中心。」

張清風說，台灣是「海洋國家」，雖然教育部在幾次深耕計畫簡報中把海洋列為優勢領域，但相對於大陸積極發展海洋資源，台灣在高教深耕計畫，並未給予海洋教研應有的重視與投資，可見台灣缺乏國家整體戰略思維、缺乏海洋戰略的大格局，「海洋興國」或「海洋立國」只是口號，無實質作為，台灣流失海洋國際競爭力，也將從「海洋立國」或是「海洋大國」淪為「海洋弱國」。

(旺報)