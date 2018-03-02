葉宜津倡廢ㄅㄆㄇ 她嗆：妳改英文名字出來選

2018年03月02日 12:47 中時電子報 蔡曉婷

王思佳發文。（圖／取自王思佳Sophia 0818臉書）

民進黨立委葉宜津上月在台南市長初選政見發表會丟出新政策，稱若她當選將廢除注音符號「ㄅㄆㄇㄈ」，為了與國際接軌將改用羅馬拼音，遭網友噓爆。今(2日)稍早女星王思佳也在臉書反嗆：「一個連根本都可以捨棄的人，是不會把選民放在心中的」，最後更酸葉宜津別用中文名字，改用英文名字參選。

王思佳稍早發文表示，自己很愛注音符號，沒有這些規則無法說出完美的中文，她與從事貿易業的美籍華裔老公Joe結婚2年，過去她教老公中文時，Joe也常為了這些捲舌和輕重音覺得困惑，她則回應：「當然不一樣，差一個音差很多好嗎？」

王思佳認為，所有語言都有它的基礎，中文有注音符號、日文有五十音、英文有ABC，「而我們極其有幸從小就會說這麼困難的中文，請珍惜！請保護」，並諷刺葉宜津如果覺得ㄅㄆㄇ沒用，「那你就改個英文名字出來參選，不要用中文名了」，且酸若一個參選人忘本，也不會關心選民，把民意放在心中。

對此，網友紛紛喊讚說：「中肯」、「所以那個提出來的人國語都不標準，表示她也根本沒學好過」、「捨棄ㄅㄆㄇ，有點本末倒置了」，王思佳則回應：「她應該去罰寫ㄅㄆㄇ一百遍」、「不是有點！是瘋了」。

王思佳臉書全文：

我愛ㄅㄆㄇㄈ

沒有ㄅㄆㄇㄈ就發不出完美準確的發音

一二三四聲還有輕聲、捲舌音

這些都讓外國人在學中文時頭皮發麻覺得困惑

因為對她們而言都一樣

我跟我老公講中文或教他中文時，他也很常問我哪裡不一樣？當然不一樣，差一個音差很多好嗎？

羅馬拼音當然很方便，但拚出來後你知道要選哪一個字嗎？

學語言就要從基礎開始！

學中文就從ㄅㄆㄇㄌ

學日文從五十音

學英文從ABC

請不要為了你所謂的「進步」

捨棄了應該加以珍惜的「根本」

中文之所以困難就是因為太多同音不同義的字

這些東西後天學困難重重呀

而我們極其有幸從小就會說這麼困難的中文

請珍惜！請保護

如果你這麼希望跟世界接軌

覺得ㄅㄆㄇ沒用

那你就改個英文名字出來參選

不要用中文名了～

但我可以確定一件事

就算是羅馬拼音也救不了你的中英文發音

你要多唸國語（狗語）日報哦～

一個連根本都可以捨棄的人

是不會把選民放在心中的

(中時電子報)