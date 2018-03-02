葉宜津倡廢ㄅㄆㄇ 她嗆：妳改英文名字出來選

民進黨立委葉宜津上月在台南市長初選政見發表會丟出新政策，稱若她當選將廢除注音符號「ㄅㄆㄇㄈ」，為了與國際接軌將改用羅馬拼音，遭網友噓爆。今(2日)稍早女星王思佳也在臉書反嗆：「一個連根本都可以捨棄的人，是不會把選民放在心中的」，最後更酸葉宜津別用中文名字，改用英文名字參選。
王思佳稍早發文表示，自己很愛注音符號，沒有這些規則無法說出完美的中文，她與從事貿易業的美籍華裔老公Joe結婚2年，過去她教老公中文時，Joe也常為了這些捲舌和輕重音覺得困惑，她則回應：「當然不一樣，差一個音差很多好嗎？」
王思佳認為，所有語言都有它的基礎，中文有注音符號、日文有五十音、英文有ABC，「而我們極其有幸從小就會說這麼困難的中文，請珍惜！請保護」，並諷刺葉宜津如果覺得ㄅㄆㄇ沒用，「那你就改個英文名字出來參選，不要用中文名了」，且酸若一個參選人忘本，也不會關心選民，把民意放在心中。
對此，網友紛紛喊讚說：「中肯」、「所以那個提出來的人國語都不標準，表示她也根本沒學好過」、「捨棄ㄅㄆㄇ，有點本末倒置了」，王思佳則回應：「她應該去罰寫ㄅㄆㄇ一百遍」、「不是有點！是瘋了」。
王思佳臉書全文：
我愛ㄅㄆㄇㄈ
沒有ㄅㄆㄇㄈ就發不出完美準確的發音
一二三四聲還有輕聲、捲舌音
這些都讓外國人在學中文時頭皮發麻覺得困惑
因為對她們而言都一樣
我跟我老公講中文或教他中文時，他也很常問我哪裡不一樣？當然不一樣，差一個音差很多好嗎？
羅馬拼音當然很方便，但拚出來後你知道要選哪一個字嗎？
學語言就要從基礎開始！
學中文就從ㄅㄆㄇㄌ
學日文從五十音
學英文從ABC
請不要為了你所謂的「進步」
捨棄了應該加以珍惜的「根本」
中文之所以困難就是因為太多同音不同義的字
這些東西後天學困難重重呀
而我們極其有幸從小就會說這麼困難的中文
請珍惜！請保護
如果你這麼希望跟世界接軌
覺得ㄅㄆㄇ沒用
那你就改個英文名字出來參選
不要用中文名了～
但我可以確定一件事
就算是羅馬拼音也救不了你的中英文發音
你要多唸國語（狗語）日報哦～
一個連根本都可以捨棄的人
是不會把選民放在心中的
(中時電子報)