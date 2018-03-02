獨家》婦聯會風雨 辜嚴倬雲聲明籲：婦聯會資產全數轉歸國庫

2018年03月02日 12:52 中時電子報 即時新聞中心 、 陳怡文

婦聯會風雨，辜嚴倬雲聲明：請政府依法查辦。

婦聯會拒與內政部簽署行政契約，遭黨產會認定為附隨組織，並展開大規模調查及約談行動；辜嚴倬雲三女兒辜懷如被疑銷毀帳冊等會務資料、兩度遭到約談。辜嚴倬雲今天在休士頓透過錄影發聲，表示相信雷倩及其他委員大家沒有私心，她和她的家屬及其他婦聯會所有成員如有任何不法行為，請政府依法查辦，勿再讓謠言滿天飛。

她並呼籲，讓婦聯會所有資產全數轉歸國庫，繼續照顧軍人軍眷。

另外，辜嚴表示，近年來因年事已高，深知自己無力承擔婦聯會重擔。去年初，在兒子辜成允驟逝，身心俱疲，加上近年來婦聯會內憂外患紛擾不斷，令她心灰意冷，不想再看或聽到任何有關婦聯會的事情了。

辜嚴倬雲聲明如下：

今天針對婦聯會最近發生的許多風風雨雨，身為四十幾年的管理者，在此鄭重提出以下聲明：

(一)婦聯會階段性任務已完成，相信雷倩及其他委員大家沒有私心，在此呼籲，婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫所有，但絕不應也不該轉入任何基金會或其他單位。

(二)我和我的家屬，及其他婦聯會所有成員，如有任何不法行為，請政府依法查辦，勿再讓謠言滿天飛。

《影片內文談話》

辜嚴倬雲表示我很希望在台灣親自跟大家說明，但身體不好狀況不穩定，醫生還不允許我旅途奔波、立刻回國，但最近婦聯會的事情，我受到很大的汙衊，我在當時拒絕簽署行政協定時，就已經預料到最近國內的發展，在此不得不對大家說明！

我已經97歲了，沒辦法天天澄清不實的傳言，而且造謠抹黑的速度遠遠超過我可以澄清事實的能力，我可以保證我們辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，沒有一毛錢放入私人口袋，甚至有時候我們貼錢給婦聯會，也絕不會迴避任何公正的調查。

另外我必須要還原當時在協商的時候，我們曾經透過參與協商的律師，提出一個方案，要把全部的資產，捐出來給軍人退撫基金，回歸婦聯會成立時的初衷，因為軍人不分黨派，全心衛國家但是沒有被接受，我現在期待並呼籲雷倩主委和婦聯會，全部回歸國庫，繼續照顧軍人軍眷，不是給任何黨派，我不但已經辭去婦聯會所有職務、也已經辭去4大基金董事長的職務，我只求公立與正義，一切為了國家好。

(中時電子報)