女大生墜樓命大 卡雨棚痛到哀哀叫

2018年03月02日 12:59 中時 呂素麗

高雄市三民區2日凌晨發生妙齡女子墜樓意外，警消前往救護，因巷弄狹窄，花了一翻功夫才把人救下來。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區2日凌晨發生妙齡女子墜樓意外，警消前往救護，送醫後幸無生命危險。（呂素麗翻攝）

高雄市2日凌晨驚傳妙齡女子墜樓意外，租屋在三民區民族一路一處巷弄民宅的22歲黎姓女大生，疑似心情不好，吃了憂鬱症藥物並喝酒後，從4樓墜落到1樓防火巷鐵皮加蓋屋頂，警消據報到場救護，女子痛的哀哀叫，警消立即使用長背板及頸圈固定後，將她送高雄榮總救治，幸無生命危險，真是命大。

今天凌晨民族一路某巷弄裡傳出陣陣哀嚎聲，民眾循聲查看，發現有女子墜落在防火巷雨棚上，立即報警，由於防火巷空間狹小，救護人員費了好一番功夫才把人順利救下來。

警方調查，黎女念大學，平常獨自租房子在民族一路某巷弄的民宅4樓，今天凌晨疑似心情不好，喝酒後，爬出4樓窗戶，墜樓掉在1樓防火巷雨棚上，造成腰部摔傷及嘴巴破皮流血，其他沒有明顯外傷。

警方表示，黎女精神看起來不好，只說自己曾有服用精神藥物及飲酒的情事，是否因感情因素或其他原因，她都不願多談，為何從4樓租屋處摔落至1樓鐵皮屋頂，也不知道是自己跳樓還是不慎墜樓？意外發生原因，警方調查中。

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(中時)