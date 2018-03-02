吃過一次就回不去的好味道！台灣10大夢幻日本和牛餐廳

2018年03月02日 13:12 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

禁止輸台長達14年的日本和牛，2017年終於有條件的解禁後，消息一出讓不少熱愛日本和牛的饕客為之瘋狂，各大餐廳業者也看準此商機，紛紛搶先進口日本和牛，量身打造一系列的菜單，「日本和牛」四個字瞬間成為餐飲界去年下半年的熱門關鍵字，以下將透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶大家來看看，目前在台灣能夠品嘗到日本和牛的餐廳有哪些。

至於為什麼日本和牛會這麼受歡迎，甚至讓過去獨領風騷的澳洲和牛顯得相形失色呢？原因在於除了飼養的方式不同，氣候和土壤等因素也都影響了牛肉的味道，導致日本和牛油花均勻，肉質鮮嫩。入口即化的完美口感，被網友形容為只要品嘗過一次就回不去的好味道！

享受頂級和牛美味，可到全台唯一神戶牛專賣超市〈美福食集〉，或是透過線上採購「神戶牛」回家自己動手料理。圖／美福國際

「有田牛」是最高等級的「宮崎牛」，美福國際已引進台灣並供應給高檔餐廳烹製壽喜燒或和牛火鍋。圖／美福國際

第一名、美福牛排館Fresh&Aged

美福牛排大家想必都耳熟能詳，這間老字號的肉品進口商於內湖開立的美福牛排館，乾式熟成牛排一直都有相當高的好評，除此之外自助吧也很受饕客的歡迎，因為美福本身就是老字號的高檔肉品食材進口商，所以不管是肉質還是價錢都不用擔心，來這邊絕對能以最高的性價比享受到最好的體驗。店家這次更搶在2月14日情人節推出精選鹿兒島和牛A5紐約客與爐烤礁岩龍蝦套餐，相信能夠吸引到不少想嘗鮮的情侶！

日本和牛料理：

精選鹿兒島和牛A5紐約客&爐烤礁岩龍蝦／2680元（每位）

第二名、老乾杯

身為乾杯集團眾多品牌中最高級享受的門面，繼首批宮崎牛抵台後，乾杯集團旗下的老乾杯也於去年開始販售宮崎牛，除了過去主打的全程冷藏熟成頂級澳洲和牛，現在饕客又多了另外多種選擇，有現切的日本宮崎和牛肋眼牛排，每日還有限量供應日本和牛牛肋條，更重要的是這裡還有安排專人燒烤，讓你完全不用擔心因為自己的燒烤技巧及火侯掌控不佳，白白浪費了頂級的食材！

日本和牛料理：

1.現切的日本宮崎和牛肋眼牛排，每100克1480元

2.每日限量和牛牛肋條，每份售價780元。

第三名、犇 鐵板燒

以頂級鐵板燒廣為人知，成立於1991年的犇鐵板燒，擁有相當資深的主廚為美味把關，擅長以多種料理方式帶出不同食材本身的美味，因此高檔的美食珍饌到他們手中，就成為一道道令人垂涎三尺的山珍海味。這一波日本和牛掀起的嚐鮮熱潮當然也沒有缺席，維持過去提供高品質食材的態度，一開放就馬上引進宮崎、近江及北海道等地的嚴選日本和牛。不過特別要提醒大家，因為這些日本和牛，每日限量供應，想要嘗鮮的話記得要先預訂才不會撲空！

日本和牛料理：

日本和牛牛排A5／4380元

日本黑毛和牛牛排／2980元

第四名、犇 和牛館

一直以來主打精品和牛料理的「犇」，期下以燒肉及鍋物複合式經營的犇和牛館，這次特別為饕客推出，「特七牛燒肉套餐」，以獨家引進日本不同產地品種的黑毛和牛及六種頂級牛肉組合的套餐，讓您一次享用七種牛肉的豪華口感。犇和牛館對於配菜料理的講究更是一點也不馬虎，「極黑和牛海膽丼」是內行人推薦配菜，另外，主廚特製「月見醬」更讓不少網友讚不絕口，據說搭配這款獨門醬料就能吃出日本和牛特有的風味，美味程度媲美日本當地吃法，絕對能滿足你挑剔的味蕾！

日本和牛料理：

主打推薦：特七牛雙人套餐／5380元

日本和牛A5／3880元｜日本黑毛和牛／2880元

第五名、三燔本家

位於晶華酒店館內的三燔本家相信大家一定都不陌生，這次日本和牛一解禁，就搶先成為全台第一批合法進口日本和牛的業者，引進曾經連續三屆拿下「日本和牛大賽」肉牛冠軍的宮崎牛，推出宮崎和牛饗宴。不管是涮涮鍋還是壽喜燒都受到饕客喜愛的三燔本家，這次分別祭出日本和牛涮涮鍋、壽喜燒、蔬菜蒸籠蒸盛合與炭火宮崎牛等菜單，搶在第一時間推出加上多樣的選擇，成功乘著這一波全民瘋日本和牛的熱潮，快速在網路上創造大量的討論聲量，榮登和牛餐廳排行榜第五名！

日本和牛料理：

1.壽喜燒 Sukiyaki/涮涮鍋 Shabu-Shabu

2.蔬菜蒸籠蒸盛合

3.炭火宮崎牛 200克

（以上每份皆為3800元）

「雙人紐約客套餐」精選日本A4等級和牛為食材，牛肉豐厚油脂令人驚艷，售價2980元＋10％。（圖片提供／樂軒Urban）

特製「和牛漢堡排套餐」融合澳洲與日本和牛雙重風味絞肉，售價580元＋10％。（圖片提供／樂軒Urban）

第六名、樂軒和牛專賣店

來自台中的頂級超肉品牌樂軒和牛專賣店，自從來台北展店後就獲得不小的回響，店內主打曾獲金牌獎的澳洲純血黑毛和牛，與眾多燒肉店一樣都有專人在旁邊服務，完全不用擔心自己技術不好把珍貴的食材給烤焦。去年台灣鬆綁日本和牛禁令後，也是首波搶先引進A5日本宮崎牛的店家之一，將菜單中原本包含六種部位的澳洲9+頂級和牛，其中三樣替換成日本和牛，讓饕客一次嘗盡澳洲和牛獨有肉香與日本和牛入口即化的口感！

日本和牛料理：

「世界的盡頭」牛一頭雙人套餐

（含A5松阪伊藤牛、日本A5和牛、澳洲9+和牛各二部位）／NT$7800元+10%

第七名、美福彩匯

開幕後好評不斷的美福彩匯自助餐，曾經推出超霸氣的頂級和牛吃到飽活動，在網路上引來不小話題，這次再推出「魅惑舌尖 極享和牛」的期間限定活動，不只澳洲和牛一樣可以無限吃到飽，還有現切美國prime爐烤牛排等美食，另外提供眾多中、西、日式等異國料理，主餐中則加入A5等級的日本和牛，讓你一次體驗到兩種不同的享受，不僅飽足你的胃，更滿足你的味蕾！

日本和牛料理：

期間限定「魅惑舌尖 極享和牛」A5香煎極上日本和牛

第八名、黑毛屋

嚴選三大食材，包括澳洲頂級和牛、宜蘭產黑毛豬與雲林產黑羽土雞，因為這些美味的食材都擁有黑色的毛，故命名為「黑毛屋」的乾杯旗下品牌，禁令解除後立刻引進等級為A5至A4的頂級日本和牛，且選擇的部位為肩到背部的區塊，相當適合搭配涮涮鍋或壽喜燒食用。根據乾杯集團表示，乾杯進口的日本和牛量為全國第一，所以顧客在這邊可以用比一般市面上還優惠的價格品嘗到日本和牛，是不是相當誘人啊？

日本和牛料理：

1.涮涮鍋 日本和牛／1980元

2.壽喜燒 日本和牛／1980元

3.單點 日本和牛／1580元

第九名、N°168 PRIME牛排館

以澳洲鑽石級和牛肋眼牛排深受饕客喜愛，位於維多麗亞酒店中的N°168 PRIME牛排館，一直以來都是愛吃肉的饕客們心中必備的口袋名單，這次推出的日本和牛餐點，除了蟬連三年冠軍的宮崎牛之外，另外還有「石垣牛和牛」與餐廳主推的「近江姬和牛」，不管是哪一種都擁有自己獨特的口感。其中近江姬和牛的口感較其它日本和牛清爽，但因為數量較少，單價也較高，不過換個角度想，物以稀為貴，這樣的價格也還算是合情合理啦！

日本和牛料理：

1.日本宮崎A5紐約客牛排／3300元（4oz）

2.日本A4紐約客牛排／3450元（6oz）

第十名、胡同燒肉

靠著精緻燒肉闖出名堂，因為重視與食客的互動而大受歡迎的胡同燒肉，點餐前不僅會熱心介紹菜色，上肉後還會親切指導如何燒烤，生意好到全台北中南都有分店，相信很多網友都已經發現了，不管是古月同、壺同，還是衚同，其實統統都是胡同燒肉的分店！最近更將版圖擴張到大陸上海、南京、廈門等地。去年也開始跟進推出A5鹿兒島和牛，包括A5日本和牛肋條、A5日本和牛肩胛小排，單點一份不到千元，相當適合想要嘗鮮的朋友。

日本和牛料理：

1.A5日本和牛紐約客壽喜燒／時價

2.A5日本和牛腓力／時價

3.A5日本和牛肋眼牛排／時價

4.A5日本和牛板腱肉／1280元

(中時電子報)