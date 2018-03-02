「孩子快死的才能先看診」 一句話道破急診室壅塞慘況

2018年03月02日 13:13 中時電子報 周鎮宇

新春假期或許許多人都相當期待，但醫院急診室的醫護人員，卻相當辛苦，春節看病人數也創下2016 年以外的新高紀錄，有醫師就在臉書粉絲團發文感嘆，遇到民眾抱怨，也僅能說出「孩子快死的才能先看診」，道破急診室壅塞的情況。

一位兒童醫院急診室主任，今在臉書粉絲團《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，他提到，今年春節的來診人次雖然沒有超過 2016 年流感期間大爆發疫情的情況，但也創下除了 2016 年以外的新高紀錄，除夕 158 人次、初一 239 人次、初二 272 人次、初三 252 人次 ，最長候診時間約 4 小時。

最近問到春節期間有沒有申訴，是沒有收到正式的客訴單，但每一天線場家長的發飆，直接衝進看診區覺得自己小孩嚴重，抱怨等太久，不過醫師也只能冷靜回答，「除非您的孩子已經死亡或快要死亡才可以優先看診，不然只能按照順序等候。」講出急診室在春節期間，護理人員不足的情況

他相當感謝春節期間的醫護人員，並表示，今(2日)元宵，是春節最後一天，感謝所有在急診室辛苦工作的醫師、護理師、放射師、檢驗師、 藥師、行政人員、轉送人員、清潔人員、物品保管人員、資訊人員、警衛......因為有你們的犧牲，放假時急診室才能持續順利運作，繼續守護民眾健康。

網友看到此篇文章也紛紛留言，「認真覺得你們好辛苦。」「苦了。希望流感疫情，也能逐漸降溫。」「謝謝醫護人員的付出！大家辛苦了！」「大家辛苦了，謝謝你們的守護」，為醫護人員加油打氣。

(中時電子報)