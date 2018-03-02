陸惠台31條 蘇起：「吸心大法」效果會很強

2018年03月02日 13:12 中時電子報 黃以謙

大陸國台辦近日公布31項惠台措施，涵蓋產業領域之廣，前所未見。對此，馬政府時期的國安會秘書長蘇起認為，這是很強的「吸心大法」，台灣方面想因應恐怕為時已晚。

大陸在2月28日公布了惠台新措施，政策包括了產業、金融、醫療、出版、學術和影視等，幾乎直接讓台民享受國民待遇。舉例而言，台灣企業可以參與官方各種計劃，台灣同胞可以參加53種專業考試，和81種技能考試，甚至每部戲對台灣藝人的名額限制都全數取消，影視也不再有配額、數量和金額限制。

蘇起今天(2日)接受「POP撞新聞」專訪，從美國通過友台法案、中共惠台31項措施等議題，談最新美中台三方關係。他說，美中關係緊張，會把台灣往兩極拉，「導致親美的更親美，與大陸和解的更和解。」此外，由於大陸惠台措施牽涉廣泛，預期效果會很大，即使兩岸處於緊張狀態，還是能吸引很多人到大陸發展。

蘇起強調，台灣現在經濟環境不好，處在就業階段的中青年基於現實考量，很難抵抗對岸的吸引力，況且現在政府要提防都太晚，社會分裂已搞到人心渙散。

關於大陸修憲刪除國家主席連任限制一事，蘇起認為無需以我方的意識形態去評論，畢竟那是大陸內部的事情，只要關注對台灣的影響即可；他認為，未來兩岸武統可能性估計不大，「習近平即使再延一任或兩任，就算沒有統一台灣，也一定要把台灣問題搞定，無論是弄出方案或框架。」

如果習近平對台灣的立場太軟，反而會讓內部反對派集結，尤其他在閩浙執政22年，被認為是知台派領袖，鐵定要做出一番成績；如果他能解決台灣問題，大陸內部也不會有人對他的連任存有異議。

須注意的是，台獨如果搞得越激烈，越可能刺激大陸，讓處境更危險；兩岸以和為基調比較好，台灣其實在美中日之間很有價值，靈活操作可以左右逢源，關鍵在於民進黨政府有無意願去突破困境。

對於美國近期通過《台灣旅行法》的看法，蘇起表示，該法案內容用詞是should（建議），而不是shall（應該）；對於台灣方面只用enter(進入)，而非visit（訪問）。「真正突破的部分相當有限！」他這麼分析。

蘇起強調，《台灣旅行法》的影響尚待觀察，過去已有司長層級的國務院助理國務卿來台，若沒有在層級上有所提高，就不算有明顯突破。

(中時電子報)