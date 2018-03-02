南市府簡訊挺黃偉哲？挺黃議員：我做的

2018年03月02日 14:00 中時 曹婷婷

民進黨台南市長初選民調進入短兵相接時刻，許多民眾竟在昨(1)日起收到台南市政府專用簡訊號碼推薦黃偉哲的簡訊，台南市長參選人李俊毅今開記者會質疑市府疑似行政不中立，在社群通訊軟體上傳播，或者也可能是簡訊號碼被盜用、誤導選民市府支持黃偉哲，要求台南市政府及黃偉哲陣營24小時內要對此事說明，不然將強力抗爭。

爭取提名的前立委李俊毅今公開質疑，有支持者收到對手立委黃偉哲陣營的拉票簡訊，上網查詢後，竟然發送號碼竟與市府有關，涉嫌公器私用。李俊毅並出示支持者收到的簡訊照片與截圖，指控市府為特定陣營拉票，簡訊內容連結則是高雄市長陳菊推薦黃偉哲的影片。李俊毅質疑，這場初選竟連公部門也介入，匪夷所思。

黃偉哲競選團隊成員之一的市議員呂維胤出面澄清，表示拉票簡訊是由他發放，因為他從賴清德擔任立委到市長時期，就是簡訊管理權限的負責人，因此，此次接收對象是閣揆賴清德任職立委、市長期間的朋友、支持者以及服務案件的當事人等，強調該筆簡訊的電信費用皆為他個人買單，也有收據證明。

呂維胤強調，該簡訊內容並未提及市府、市長支持請託字眼，沒有行政不中立之慮，希望不實指控儘速停止。

市政府新聞處也發出聲明，強調從未發出此簡訊，更沒有為特定候選人拉票，政治中立，也呼籲各陣營理性參與初選，切勿混淆視聽。

(中時)