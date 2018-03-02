合唱指揮家戴金泉80歲大壽！全球學生辦音樂會歌聲祝壽

2018年03月02日 13:55 中時 林淑娟

為慶祝台灣著名的合唱指揮家戴金泉教授80歲誕辰，他全球各地的學生們將在3日下午於台北市中山堂舉辦一場名為「承先啟後-老師教我們的歌」合唱音樂會，以歌聲為他祝壽。音樂會由戴教授帶過最久的台大校友合唱團、音樂人組成的法吉歐利合唱團和佳音合唱團，三團聯演超過百人參加。曲目有莫札特的《榮耀頌》、《加冕彌撒》經典經文歌及多首戴老師作曲的中文歌如《陽關曲》、《螢》等。

此次祝壽公演除戴金泉親自指揮外，更有目前擔任台大校友合唱團也是台大管弦樂團指揮的莊舜旭及林慧伶老師聯合指揮，其中獨唱部分有戴老師的夫人也是聲樂家的陳麗香女士為夫婿助陣，全球各地台大校友更專程回國參加演出。

戴金泉的指揮特色渾然天成，他總是將作曲家作曲當時的背景情境和企圖表達的精神向團員講解清楚，在細微處要求細膩，他的名言是「讓人感動比炫技重要」。 這一場音樂會由戴教授與上下50年學生同台演出，除了能夠欣賞到原汁原味的戴老師音樂之外，師生同台的心靈契合將帶給聽眾跟其他音樂會不同的感受。

戴教授畢業於國立藝專，畢生以合唱指揮為職志。半世紀來指揮及指導合唱團不計其數，從早期的榮星兒童合唱團、北一女中合唱團、台大合唱團、國立實驗合 唱團、台北愛樂合唱團及台大校友合唱團等，桃李滿天下。許多知名台大校友如國家交響樂團音樂總監呂紹嘉、輔仁大學校長江漢聲、中研院院士姚孟肇等，皆出自台大合唱團。有的團員甚至從兒童、中學、大學到成年，一路受教於他，像 他的子女般，用歌聲陪伴成長。

戴老師留學奧地利，國際指揮經驗豐富，曾帶領多瑙河合唱團巡迴歐洲演出榮獲 好評;1993 年率國內的實驗合唱團參加法國國際合唱節比賽，在 20 國 40 個團 隊中戴金泉教授獲選為總指揮的殊榮，為台灣爭光。

(中時)