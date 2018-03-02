沒在怕！俄曝新核彈無人可攔 白宮回嗆美軍力世界第一

2018年03月02日 13:49 中時電子報 蔡萱

俄羅斯總統普丁昨日發表的國情咨文中，大動作曝光俄國已經研發出新型核彈，這款核彈不但可以使北約的導彈防衛系統無用武之地，速度快且射程不受限制。美國白宮則為此回應，美國防禦能力有信心繼續保持世界第一。美國國務院也指，俄國此舉違反多項武器控制條約。

對於俄羅斯如此大動作展現軍力，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）回應，總統川普一直都很清楚俄羅斯的威脅，並正致力於現代化美國的核武軍備，確保美國國防能力繼續保持世界第一，而且現在美軍又有了7000億美元的新預算，美國軍力將比以往更加強大。

美國五角大廈發言人懷特（Dana White）則對此回應，不意外俄國號稱研製出可攻擊美國各地的核彈，並呼籲美國人民要放心，國防部已對此作好充分的準備。懷特也說普丁大肆曝光新武器是要威懾西方，和國防無關。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則是批評，俄國利用國情咨文大肆曝光新武器很不負責，也說俄國十多年來一直在發展破壞全球平衡的武器，並直接違反多項武器條約，特別是1987年簽署的中程導彈核武條約。

俄羅斯總統普丁1日發表這任期內最後一次國情咨文，其中令人意外的是今年普丁用了大篇幅曝光了俄國的一系列新武器，讓國情咨文似乎變成了一場武器秀，其中備受外界關注的是，普丁誇口，目前俄國有一種先進武器就是高超音速導彈已經完成了測試，正在俄羅斯南部地區進行試點部署，該導彈能夠從飛機上發射，速度高達10馬赫，能夠穿透所有防空系統的攔截，還能夠攜帶核彈頭。

俄國號稱已在去年秋天對新型武器進行測試。(圖/美聯社)

普丁也透露俄國還正在研製一款高音速滑翔式彈頭，速度可達20馬赫，可穿越所有反導系統。

同時俄國還研發了高速水底無人機具備超強隱身及續航能力，可攜帶核彈頭並且瞄準航空母艦與岸上的基地設備。此外，俄國也正在測試新型重型洲際飛彈「薩爾馬特」（Sarmat），射程與可攜彈頭數都比以往更多。這款洲際飛彈重達100噸，長度超過35公尺，可載重約19噸，射程超過1.1.萬公里，一次可攜帶15枚分導式核彈頭，號稱只要1枚就可以摧毀整個法國。

(中時電子報)