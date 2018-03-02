大手筆包下別墅過年 結果卻讓全家好傻眼

2018年03月02日 14:03 中時電子報 張達智

砸大錢包下別墅過年，無非就是想讓全家有個難忘的回憶，結果果然讓全家「一輩子難忘」！由於租下的別墅前身是餐廳，而且招牌還掛在上面，過年期間天天有人上門說要吃飯，這家人別說過個好年，根本就是一肚子悶氣。

大陸上海孫姓一家人，今年過年特地花了19500元（人民幣，約新台幣88000萬），包下鸕鳥大麓寺附近的一間民宿的獨棟別墅，想好好過個新年假期。孫姓一家選擇的民宿在網路上相當知名，共有20多棟房子，每晚房價從1000元到1萬元人民幣不等。

但孫家人沒料的是，他們花大錢包下的別墅原本是該民宿的餐廳，而且招牌還掛著，他們住進去的隔天一大早，就有大批遊客直接推開大門坐到餐桌上等吃早餐，睡夢中的孫先生一家人被人聲吵醒，下樓一看驚呆了。

結果該民宿提出的補償措施竟然是：退2000元房費作為賠償。孫先生一家氣炸，直接向餘杭區市場監管局投訴。

對於孫先生一家的遭遇，大陸網友反應兩極。有人認為「僅僅賠2000？打發乞丐？」、「佛爭一炷香，人爭一口氣，這就不是錢的問題」、「價格不菲，服務這麼差，應該全額退款！」。

但也有網友調侃「錢多，燒包」、「這個人太有錢了，擺闊。活該！」、「有錢也別太任性了」、「唉！有錢人的煩惱，我屁民還是真心不懂啊！」。

(中時電子報)