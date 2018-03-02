彩券行多發40萬獎金 中獎人被找到第一時間這樣做

2018年03月02日 14:16 中時 呂筱蟬

彩券行溢兌40萬，警尋中獎人返還。(警方提供)

桃園市平鎮區某彩券行，在2月16日大年初三上午，發生一起新春大紅包100萬烏龍兌換案，一名婦人拿著中獎的大樂透彩券到彩券行兌換獎金，店員將扣除稅額約80萬的現金交給婦人，直到3月1日彩券行向銀行兌換時，才發現中獎人有2位，多給了40萬，嚇的店員差點哭出來，還好彩券行透過警方幫忙，順利找到中獎婦人，歸還了40萬現金。

平鎮警分局平鎮派出所副所長蕭美賢表示，台灣彩券公司在過年期間舉辦新春大紅包增獎活動，除了大樂透高額彩金外，還增加了100注100萬彩金的新春紅包，供民眾試試手氣，而在2月16日大年初三上午10時許，桃園市平鎮區某彩券行來了一名婦人，拿著中獎的大樂透彩券要求兌換現金。

該投注站店員核對彩券後，發現婦人確實中了加碼的新春大紅包100萬元，店員經扣除中獎稅額直接拿了店內80萬現金給婦人，還向婦人道喜，最後因為店人潮很多，給錯獎金的店員就繼續忙碌，婦人也帶著現金歡喜的離開彩券行。

直到店家在3月1日下午，拿著過年期間所囤積的各式中獎刮刮樂、彩券向銀行兌換時，才發現初三所兌現的新春大紅包其實全台灣有2人中獎，彩金扣掉稅額只有40萬，粗心的店員溢兌了40萬現金給婦人，當下急的不知該如何是好，最後只有求助警方。

還好員警調閱多組監錄畫面、一路北追，最後找到了家住新北市的中獎婦人，婦人知道因為店家疏失多給了40萬的彩金，也二話不說馬上匯回多領的彩金，婦人也說，如果彩金沒有匯還回去，那個店員自己就要賠40萬，這樣就真的就害人了。

(中時)