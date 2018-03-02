抗議市警局蓋帆布 謝立功、藍議員讓蔣公重見天日

2018年03月02日 14:23 中時 李其樺

基隆市長參選人謝立功、國民黨基隆市議會黨團到市警局抗議，除當場撤下帆布，質疑市警局遭政治力量施壓，要求要遷移蔣公銅像必須經過議會同意。（李其樺攝）

多名藍營議員動手撤下帆布，讓蔣公銅像「重見天日」。（李其樺攝）

多名藍營議員動手撤下帆布，讓蔣公銅像「重見天日」。（李其樺攝）

多名藍營議員動手撤下帆布，讓蔣公銅像「重見天日」。（李其樺攝）

不滿基隆市警局將蔣公銅像蓋上帆布，基隆市長參選人謝立功、國民黨基隆市議會黨團今（2）日上午來到市警局抗議，除當場撤下帆布，質疑市警局遭政治力量施壓，要求要遷移蔣公銅像必須經過議會同意；基隆市警局澄清，沒有政治力介入，未來蔣公銅像去留會經過協調機制妥善處理。

昨天民進黨市議員游祥耀召開記者會，訴求拆除包括基隆市警局在內的10座蔣公銅像，不久市警局將蔣公銅像蓋上帆布，今天上午更派人粉刷牆面，蔣公銅像上方原有的「倫理、民主、科學」6個大字也被撤下。

基隆市長參選人謝立功、國民黨基隆市議會黨團上午11點來到基隆市警局抗議，多名藍營市議員當場動手將覆蓋在蔣公銅像上的帆布拿掉，並質疑昨天游祥耀才來市警局開記者會，蔣公銅像隨即被蓋上帆布，時機過於湊巧，質疑有政治力量施壓，儘管警察局長黃明昭解釋，警局請人粉刷牆壁，怕油漆沾到銅像，才覆蓋帆布保護，但說法仍不被部分議員接受，嗆聲要刪除市警局全部預算。

謝立功表示，「外面的銅像會被破壞是因為大家可以接觸，但警局裡面的銅像如果遭到潑漆，是警察局的恥辱！」他強調，先總統蔣公對台灣的功過自有歷史定位，要求無論是基隆市府或警局，未來如果要遷移蔣公銅像，須經過議會同意，蔣公的功過也應全民來決定。

謝立功質疑，過去基隆市府以整修文化中心為名，暫時移走蔣公銅像，可是文化中心整修完畢後，銅像就永遠消失了；抨擊民進黨不搞好經濟，專搞政治動作，也呼籲全民關注此事，別讓民進黨政府為所欲為。

議長宋瑋莉要求，未來市警局如果要遷移蔣公銅像，必須得到市議會同意；市議員張芳麗皆表示，蔣公銅像不該被拿來政治操作，警局有許多廳舍、宿舍老舊，應先撥用經費去維護改善。

基隆市警局澄清，近日進行廳舍牆面粉刷，將銅像蓋上帆布保護，絕對沒有政治力介入，未來銅像去留將透過協調機制妥善處理。

(中時)