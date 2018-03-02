網路男蟲5年騙13熟女詐千萬 還有人為他生女

2018年03月02日 14:23 中時 謝瓊雲

44歲男子蔡聖傑自2011年5月起透過愛情公寓網站和百度聊天室認識單身女子，陸續以結婚為前提與13名女子交往、同居，取得信任後以各種理由要錢花用，5年內總計騙得逾千萬元，還有人為他懷孕生女；遭彰化地院依詐欺取財罪判處應執行有期徒刑5年，並應於執行前入勞動場所強制工作3年，全案可上訴。

2009年起已陸續有3次詐欺取財遭判刑的蔡男，自2011年至2016年之間，又以一貫伎倆，先隱瞞自己已為人父且已婚或離婚事實，認識被害女子後隨即交往同居，使被害人誤信彼此以結婚為前提交往，降低對金錢的警覺與防備心。

取信對方後，蔡男再以父親在美國治療大腸癌需醫藥費、茶葉生意需要資金周轉、投資經營電子遊藝場或停車場、購買兩人定情物，或需賄賂官員、為小弟支付律師費與保釋金等各種五花八門理由，讓被害女子交付現金，或提供提款卡、信用卡供其自行提領花用；直到被追問金錢投資下落，蔡男就開始避不見面，女子們才恍然大悟被騙。

被害女子年齡從38歲至50歲，多為經濟收入穩定、單身有存款，蔡男利用女子們寂寞芳心、亟欲結婚的心理，明明毫無正當職業，卻裝闊假裝家族有民宿、車行和當鋪等事業，佯稱作茶葉買賣，讓被害人傻傻為他負擔生活開銷、交付現金周轉，還買iphone手機、買車，還有人在2014年5月生下一女。

蔡男到案後承認有像女子們借錢，也使用信用卡購物，但矢口否認詐欺，不斷強調借錢是為了生意周轉，辯稱使用信用卡提款卡都經被害人同意，買的金飾有些都留給被害人，加油都是兩人交往期間一起用的，並且都有還部分款項給對方。

審理法官審酌，蔡男在2009年、2011年4月和2013年1月間，即因詐欺案遭法院判刑5月至10月有期徒刑確定，竟不知悔改繼續以相同模式詐欺手法，詐騙13名被害人，長達五年之久，詐騙金額甚鉅，使被害女子身心受創、甚至懷孕生子，造成損害甚鉅，所為實不足取，且迄今未與全部被害人達成和解，審理後做出上述處刑。

另外，法官認為，蔡男不求正當賺取財務途徑，反覆以結婚為前提交往，羅織投資事業需資金周轉之詐欺手法，欠缺對他人財產權之基本尊重，確有不勞而獲之惡習，因此判決需在入監服刑前強制工作3年以矯正被告利用財產犯罪尋求經濟來源之惡習。

(中時)