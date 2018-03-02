《仁義讀兩岸-北京研學隨感》從微信wechat認識新中國

2018年03月02日 14:18 中時電子報 鍾仁義

約二十年前，從美國唸完MBA，加入台灣最大的創投公司-中華開發工業銀行投資部，開始接觸台灣的高科技產業，隨著台商絡繹不絕地赴對岸設廠，創投業者的腳步也隨之跟進。

當時有幸參與評估許多「高新科技工業園區」的開發案，見識到整個中國百廢待興，遍地都是機會。後來因為個人與家庭因素，約有10年鮮少前往中國，未能參與中國任何投資案，錯失許多良好的賺錢機會。

圖片/鍾仁義攝

近兩、三年，看好中國未來五至十年的發展爆發力，開始重新踏上「歸途」。雖然不能用「少小離家老大回、鄉音不改鬢毛催」來形容我對中國的感覺，但中國這個「既熟悉又有陌生」的市場，再加上目前中國高速發展的情形，讓已過不惑之年的我戒慎恐懼，不知道應該從哪裡著手?即使申請北大EMBA、北航法學博士班就讀，藉此快速擴大中國頂尖同學與朋友圈的人脈網絡，似乎尚未能精準抓住中國現今市場的脈動。

為了認識新同學，我開始使用中國主流通訊軟體──微信(wechat)，隨著使用的頻率，漸漸發現透過微信，是重新認識新中國的妙招。

比如2月14日西洋情人節，用微信「發紅包」，就是一個不錯的選擇。不僅可以用發紅包這個「禮多人不怪」的策略，跟久未聯絡的朋友破冰、打招呼問候。或是運用紅包數字的巧妙，來婉轉表達對某人的愛慕之意（例如:發520紅包意即我愛你)。甚至將「發紅包」在特定群組裡以「搶紅包」模式操作，讓群裡的人享受「搶到」的快感，造成群裡朋友期待搶紅包的機會而常常關注微信，讓發紅包的人很快的受到群裡的關愛，立即提升知名度成為群裡的「網紅」。

「微信朋友圈」裡，更可說是大千世界，從發表去哪裡吃美食、哪裡好山好水的遊玩開始，或轉貼一些有趣的影片視頻、邀請朋友一同來玩小遊戲、發佈工作事業上的成就表現、對生活的感觸，甚至上傳政令宣導等項目玲瑯滿目。事實上，透過微信朋友圈所張貼的訊息，只要稍加刷頻關心，朋友所從事的行業別、平時喜好、家庭情況等大致的情形，很快就能跟他們有共同的話題。

圖片/鍾仁義攝

除了常接受老師們不定期在微信曝光他們的研究、時事評論，同學間所貼的從國內的政經、股市、法律等各式訊息外，國外的產業趨勢、外語教學都有涉獵，甚至心靈相關的內化提昇議題與運動健康養生，也都是大家每天所關注的議題。從中國同學的所關注的議題，可以發現他們不僅擁有宏觀的視野與時常操練自己的執行力，更重要的，他們「敢作夢」與不怕失敗的精神，才令我羨慕與震驚。

因著每天接收到同學老師間的正能量，就算自己偶而想偷懶一下都覺不好意思，也被這股「見賢思齊」的力量帶頭向前。當然，微信朋友圈也少不了些刊文顯擺自己、滿足虛榮心或替自家產品商業廣告的小眾，譁眾取寵、瑕不掩瑜。

另外，「微信訂閱帳戶」這個部分也不能小覷，例如:半導體行業聯盟、REITs研究院等之類，這個部分雖然是讓產業或是企業自由發揮的平台帳號，商業色彩較為濃厚。但許多相關即時新聞、重要議題、產業趨勢報告等，卻是能讓讀者定期吸收新知，提昇讀者忠誠度的好方法。這個部分，透露出當代中國菁英份子對新知的渴慕、想成功的高度企圖心與對新產品有強烈需求的慾望。

當然，微信內的小遊戲也是個亮點。眾多遊戲中，我偏愛「知識達人」這類型遊戲。主要是因為兩岸分治幾十年，許多用語與「關鍵字」不相同甚至未曾聽過。所以經由「知識達人」的小遊戲比賽，可以將片段、零散的時間，日積月累的來認識兩岸用語、文化的異同之處。

總而言之，個人認為不管你喜不喜歡中國，大國崛起與其政經實力是全世界有目共睹的事實，美日歐等強國無不與中國建立友好關係。因此，鼓勵台灣年輕人，有機會多走出去到大陸看看，甚至可以效法我們的父執輩們，在80年代拎著一卡皮箱闖世界的精神，到世界舞台之一的中國比試比試，想必眼中會有另一個新中國的出現。

圖片/鍾仁義攝

作者介紹

鍾仁義，英文Edward，美國商業不動產投資分析師(CCIM)，紐約州立大學水牛城分校企管碩士與政大法學碩士，目前在北大EMBA與北航法學博士班研讀。曾服務於中華開發工業銀行投資部、創投、上市櫃公司，擔任主管與上市櫃公司董監事。之後自行創業，從事不動產開發、代銷仲介、創業投資、購併顧問等相關業務。

(中時電子報)