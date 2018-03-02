聲明裝傻扯謊 鄭容和入學「走後門躲兵役」遭警函送！

鄭容和雖認了考博班走後門並宣布入伍，然警方並未輕縱，今就調查結果，將涉案人等函送首爾中央地檢署。(中時資料照片)

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中時電子報

韓國人氣男團「CNBLUE」主唱鄭容和上月爆出考博班走後門，其所屬社FNC娛樂則發聲明表示不知過程違規，而鄭容和本人則以親筆道歉信認了此事，並閃電宣布3/5入伍服役，然這段時間韓國警方深入調查，今宣布此案以「「不正當入學嫌疑」，將相關人等移送檢方調查。

韓媒報導，鄭容和報考慶熙大學博士班課程走後門新聞爆出後，FNC娛樂當時表示是在教授要求進行個別面試，表示對方要求在經紀公司見面，並審視作曲室和練習室等，強調若當時知道這樣違反規定，肯定會讓鄭容和前往學校應試，然首爾地方警察廳調查後指出所謂「個別面試」根本不存在，並認為鄭容和只是為了躲兵役而選擇考博班。

警方調查報告指出，慶熙大學學務處B副處長，接受了鄭容和的A姓經紀人的斡旋，讓具有影響其他教師任用、升遷權力的李姓教授出面，影響面試結果，多數面試官不敢違背李姓教授指令，僅一名審查委員拒絕不當要求給予鄭容和0分，但他仍高分錄取，因此警方今以「業務妨害罪嫌疑」，將鄭容和、A經紀人、慶熙大學學務處B副處長、李姓教授等人，函送首爾中央地檢署。

對於這樣的結果，FNC娛樂表示警方調查結果跟事實有所差異，公司方面感到相當遺憾，也透露之後上法庭，將針對非事實的部分提出證據佐證澄清說明，也就此事對外界造成的影響致歉。

(中時電子報)

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