全國最大！260兩黃金龜王 元宵澎湖登場

號稱全國最大的澎湖260兩黃金金靈龜王於元宵節恭迎回鎖港北極殿。（陳可文攝）

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澎湖元宵夜未眠，全國最大260兩黃金龜王亮眼登場，去年情歸旺旺集團福朋喜來登酒店，2日依古禮恭迎回殿，鄉親夾道熱烈歡呼，帶動澎湖元宵節系列活動精彩開演。

離島澎湖元宵節宛如小過年，各地寺廟張燈結綵慶祝鬧元宵，尤其淵源百年歷史的乞龜活動最受矚目，澎湖鄉親懷抱著「乞龜祈平安」歡喜迎接嶄新的一年。

澎湖俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，乞龜活動儼然成了澎湖元宵節的重頭戲。

萬眾矚目澎湖黃金龜王大車拚，總重量最多的山水里上帝廟360兩黃金水靈龜王、號稱全國第大單體的鎖港里北極殿260兩黃金金靈龜王，同時選定2日元宵節當天舉行進水及開光點睛大典，正式登場公開亮相。

旺旺集團旗下澎湖福朋喜來登五星級酒店去年歡喜當爐主，副董事長張翔閎不負眾望光榮迎得全國第一的北極殿260兩黃金大龜王，市值超過1500萬元的金龜王鎮店光彩無限。

張翔閎表示，去年獲得黃金龜王青睞情歸飯店，果然真是好兆頭，帶動業績一路長紅，於是加添20兩黃金還願，更期盼有緣今年再次迎回黃金金靈龜王，再創福朋喜來登酒店事業新高峰。

一連5天的元宵節系列活動正式開鑼，澎湖全島歡騰搶搶滾，遠比農曆春節更熱鬧，歡迎跨海澎湖來作客，感染著澎湖元宵夜未眠的瘋狂氣氛，一睹黃金大龜王閃亮亮的璀璨新風采。

(中時)

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