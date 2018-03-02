驚！上周才2婚外交官 艾莉絲宣布2度當媽生兒

艾莉絲曬出二胎兒子照片。（圖／取自艾莉絲 X IRIS臉書）

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中時電子報
艾莉絲分享兒子腳丫照片。（圖／取自艾莉絲 X IRIS臉書）
艾莉絲發文宣布二度當媽。（圖／取自艾莉絲 X IRIS臉書）
艾莉絲今宣布生下二胎男寶寶。（圖／中時資料照片）

女星艾莉絲旅居法國多年，去年才鬆口和日籍老公離婚的她，去年底38歲生日又宣布答應英國籍外交官男友馬培迪的求婚，稍早她再丟出震撼彈，透露自己上周與男友完成結婚登記後，已平安產下二胎男寶寶，震驚粉絲。

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艾莉絲稍早在臉書分享兒子的側面照和腳丫照片，並以兒子的口吻說：「大家好，我是Caius，你們也可以叫我威廉弟，上個禮拜爸爸媽媽才結婚完，我便等不及跑出來和家人們見面」，也說：「我的家庭有點酷，我爸比說，等不及帶我去爬山健行，我姐姐說，能不能陪她一起玩芭比，我媽咪說，我是她上輩子的小男友」。

艾莉絲最後說：「威廉弟非常感謝大家祝福我們一家人，今後還請多多指教～呦呼」，而她先前分享帶女兒、男友回台灣過年，事實上她當時便是挺肚以「一家四口」的形式與家人見面，許多粉絲見此喜訊也嚇到回應：「好驚訝，恭喜」、「非常驚訝」、「藏得太好了」。

艾莉絲2011年嫁給日本老公荒木留以，兩人育有一女梨梨，去年3月艾莉絲在臉書承認，早在2015年就在日本和老公完成離婚手續，恢復自由身，主因是無法接受文化差異，去年12月艾莉絲再閃電宣布梅開二度，答應英國外交官男友馬培迪求婚。

艾莉絲曾被網友酸：「為了男人才去法國」，她則親上火線回應：「妳在質疑我的同時，是否是在質疑自己，在質疑女人的能力，不願意相信只要肯努力，沒有做不到的事情」，但也鬆口異國戀並沒想像中的浪漫，「這種異國戀，夫妻生活原本就不在同個國家，屆時勢必要有人犧牲去住另一方國家」，並笑說：「再怎麼抗拒，愛情會發生還是會發生。」

艾莉絲臉書全文：

#雙喜臨門迎春到

大家好，我是Caius

你們也可以叫我威廉弟

上個禮拜爸爸媽媽才結婚完

我便等不及跑出來和家人們見面

尤其是我的梨梨姐姐

因為她總是喜歡跟肚子裡的我一起聊天

而且常常摸著肚子說 弟弟我愛你

我的家庭有點酷

我爸比說 等不及帶我去爬山健行

我姐姐說 能不能陪她一起玩芭比

我媽咪說 我是她上輩子的小男友

我覺得自己非常地幸運好幸福

能被滿滿的愛圍繞著

威廉弟非常感謝大家祝福我們一家人

今後還請多多指教～呦呼

最後祝福各位阿姨叔叔們闔家平安

開春好運到

(中時電子報)

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