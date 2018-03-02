美國西點將軍受困被關？要婦匯15萬來救他

騙徒傳照片自稱是聯合國維安部隊的將軍。（陳鴻偉翻攝）

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中時
陳婦掉進安德森的愛情陷井，準備匯錢救人。（陳鴻偉翻攝）
警方及行員不斷勸阻陳婦不要上當。（陳鴻偉翻攝）
騙徒發現錢無法匯出，竟還說台灣警察「如此邪惡」。（陳鴻偉翻攝）

60歲的陳姓婦人因單身寂寞，日前透過網路認識自稱Anderson（安德森）的男子，陳婦因聊天日久生情，對方自稱是美國西點軍校畢業，是聯合國派駐敘利亞「維和部隊」的將軍，表示他因政治因素，從敘利亞逃至中國大陸，然後又被當地治安單位控制行動，要給5000美金（約台幣15萬元）才能重獲自由，到台灣與陳婦見面。

陳婦信以為真，2月27日下午前往台灣銀行基隆分行要匯款救情郎，但因不斷低頭傳LINE，引發行員注意，通知保七大隊員警前來了解。

陳婦強調男友受困，一定要匯錢才能救他，甚至播打語音通話，要安德森跟警察解釋，但安德森馬上拒接，還瞎掰表示自己的電腦只能打字，這名假將軍還在LINE中表示，台灣警察不讓婦人匯錢，「他們為什麼如此邪惡？」

眾人最後花了1小時不斷勸說，「被控制還能每天跟妳聊天？」、「美國將軍被關在大陸，美國政府、聯合國都沒有反應？」，「現在的電腦明明就有喇叭跟麥克風能講語音。」婦人最後才相信自己陷入愛情詐騙的陷井，及時保住存款。

(中時)

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