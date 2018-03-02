老當益壯！ 99歲澳洲泳將喬治打破世界紀錄

2018年03月02日 15:19 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網（ABC）報導，《論語·為政篇》：「六十而耳順，七十從心所欲不踰矩。」但在南半球的澳洲，卻有一名99歲的資深泳將喬治（George Corones），從80歲退休以來，就持續透過游泳健身至今，並在前日黃金海岸（Gold Coast）的大英聯邦（Commonwealth Games）運動會預賽上，以56秒12的成績，打破50公尺自由式再100至104歲組的世界紀錄。

來自布里斯本（Brisbane）的喬治，從小就對游泳極感興趣，小學、國中乃至大學期間，都是學校的游泳校隊成員，本以為能就此安穩度過，沒想到遇上二次大戰（World War II）爆發，就此中止了游泳生涯60年。直到他80歲退休，才重拾自己的游泳嗜好，一直堅持到今天。

重拾游泳的喬治，維持每週3次游泳的習慣，並同時進入健身房鍛鍊，讓自己能常保健康和良好體態。百歲高齡組前一次世界紀錄，是由英國泳將哈里森（John Harrison）於2014年，以1分31秒19的成績創下紀錄。今年4月份即將屆滿100歲的喬治，下一個目標是100公尺自由式的紀錄，能否打破同樣由哈里森創下的3分23秒10成績，勢必成為澳洲媒體關注的焦點之一。

聽聞此項好消息，澳洲海豚泳隊（Australian Dolphins Swim Team）也透過臉書祝賀，「我們親眼見證了一次歷史紀錄！」喬治也樂觀地表示，自己雖非年輕人，但他每天都想讓自己活得更加精彩！

(中時電子報)