走沒幾步就喘不過氣 原來是心臟出問題

2018年03月02日 15:46 中時 倪浩倫

心臟出問題，讓她幾乎寸步難行！家住山區的88歲林阿嬤，每次出門總是相當折磨，每走不到10步路，就得停下來休喘(台語)，近來症狀加劇，從家門到停車場的20多個階梯，就得走上10多分鐘；最終就醫檢查後，發現是心臟主動脈瓣膜出現狹窄，遭警告若不即時接受治療，將有猝死風險。

收治該病例的國泰醫院心血管中心主任黃啟宏說，主動脈瓣膜狹窄好發於80歲以上長者，尤其是「瓣膜只有2瓣」的人，出現狹窄的時間更會大幅提早到60~70歲，他強調，相較西方人，亞洲人只有2瓣的比例高出許多。

黃啟宏解釋，瓣膜若過於狹小，將使得血液無法從心臟輸出，進而出現喘、呼吸困難、心悸、活動後胸悶胸痛、甚至心衰竭等症狀，嚴重將導致猝死。

特別的是，不少主動脈瓣膜狹窄的人，竟會有「血壓愈來愈正常」的情形，但「喘的症狀」則會愈來愈嚴重；黃啟宏說，血液一旦因瓣膜狹窄而無法從心臟輸出，將會讓血壓降低，讓很多高齡、合併有高血壓症狀的患者，其血壓「異常回穩」。

88歲林阿嬤，數年前開始容易呼吸困難、喘不過氣，導致生活大受影響，從客廳走到廁所都得走走停停，近來症狀加劇，走到家旁邊的停車場，20多個樓梯得走上10多分鐘，苦不堪言，最終決定就醫檢查，確診為心臟主動脈瓣膜狹窄。

由於患者年事已高，加上有高血脂、糖尿病等多重慢性病，不適合傳統的開心手術，經評估，決定替林阿嬤施以主動脈瓣膜植入術；黃啟宏解釋，該手術是透過心導管方式，沿著周邊動脈，將新的瓣膜植入心臟，手術中，心臟不需跳停，也不用鋸開胸骨，傷口僅1公分，不僅降低手術和麻醉風險，也縮短住院時間。

林阿嬤術後恢復狀況良好，目前已能依次走20~30階樓梯，生活品質大大改善。黃啟宏說，年長者若出現一動就喘，且治療一直未見成效，建議儘早就醫確診是否為心臟問題。

(中時)