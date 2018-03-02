台中醫院員工攜手捐髮助癌友 長度累計超過2公尺

2018年03月02日 15:48 中時 林欣儀

衛福部台中醫院營養師與護理師發起捐髮運動，總計捐出210公分頭髮。（林欣儀翻攝）

有感於癌症患者接受治療後常飽受落髮的辛苦，且購買假髮得花不少錢，為幫助癌友也能保有美麗外表，衛福部台中醫院營養室主任盧靜詩不但主動捐出自己一頭長髮，還帶動其他員工響應捐髮運動，農曆年前大家一同剪下秀髮，捐髮長度累計超過210公分。

捐髮活動發起人盧靜詩說，在擔任營養師期間接觸不少癌症病患，聽到他們對自己落髮造成的心理、生理影響感到很不捨，開始思考自己可以為他們做些什麼，巧合的是，有次看到民眾捐髮新聞，幾經思考，決定鼓起勇氣剪掉蓄了許久的長髮並捐出，首次捐出36公分長髮。

長期留著長髮的盧靜詩改以短髮示人，引發許多同事注意，不少人被她的愛心感動、加入捐髮行列。她笑說，8年來個人已捐髮3次，每次剪掉留了許久的長髮捐出後，感覺很快樂，更興奮的是，因自己的做法還帶動醫院內營養室團隊響應捐髮，大家一起造福癌症病友。

日前，這群用頭髮做愛心的護理工作人員相約剪去留了許久的長髮，共捐出210公分頭髮，也加入捐髮的護理科主任林紹雯說，工作上常接觸安寧病房，也聽過癌症患者分享心情，希望藉自身的能力幫助他們，現在頭髮雖變短了，但會再努力留髮，希望再捐一次。

(中時)