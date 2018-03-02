賴清德：日核食、瘦肉精美豬沒有開放時間表

2018年03月02日 15:47 中時 陳彥宇

行政院長賴清德今赴立法院進行施政報告並備詢，面對國民黨團書記長李彥秀質詢時質疑，政府近來有意開放日本核食與瘦肉精美豬進口，賴強調，目前沒有時間表，也沒討論此議題，「安全是唯一的考量」。

李彥秀質詢時指出，賴清德在擔任台南市長任內曾說，政府首要任務是保護人民安全，不能棄守國人健康，更不能屈服於政治利益下。

以及，賴清德也說過，即便是美國也應尊重台灣國情，包括飲食習慣和現況，如果台灣過去有用瘦肉精，那反對就沒道理。但台灣畜牧業幾十年來都沒用瘦肉精，若硬要就是不尊重台灣老百姓。

李彥秀表示，國人對於日核食、美國瘦肉精豬肉是否進口感到很憂心，政府有無受到來自日、美的政治壓力？近來美國國會通過《台灣旅行法》，同時美國貿易代表署又再次提出美豬問題，她要求賴清德應交代政府是不是任何苦衷？有無壓力？

賴清德說，台灣身為國際社會的一員，有對外貿易，但不論出口、進口，所根據的標準就是符合國際安全。賴此話一出，遭李彥秀抨擊是官話，她表示不能同意賴說的「安全」兩字，況且賴自己都曾說美應尊重台灣國情。

李彥秀不滿地表示，難道我們要以外交犧牲國人健康？她並追問賴清德，日核食、瘦肉精美豬有無進口時間表、要不要開放？這會期會不會送到進立法院？

對於李彥秀連珠炮似地追問，賴清德一度無奈苦笑。賴強調，不會以外交犧牲國人健康，任何食品進口一定以安全為最高考量，他三度重申「沒有時間表」，也沒討論這個問題。

對此，李彥秀表示，根據賴清德言下之意，就是政府不排除未來會開放進口。賴則反擊，「那是妳過度判斷」。

(中時)