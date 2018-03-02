自然分解後可當肥料 環保穴盤前景可期

以回收瓦楞紙箱及稻殼製成的「再生紙漿穴盤」，穴盤上還可清楚看見稻殼，而這些材質本身都是有機肥。（胡健 森攝）

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一旦「再生紙漿穴盤」能成功取代傳統塑膠穴盤，對保護環境將具有相當大的幫助。（胡健森攝）
花蓮農產場助理研究員林文華展示以再生紙漿穴盤育苗的成果。（胡健森攝）

「減塑」已是必走的時代潮流趨勢，花蓮農改場與興中紙業合作，研發新一代以回收瓦楞紙箱為材料所製成，用於育苗的「環保再生紙漿穴盤」，生產成本與塑膠材質的相差不多，但卻能夠自然分解，甚至本身也能成為肥料，非常適合推廣給農民使用。

花蓮農改場長范美玲表示，全國每年要消耗掉數百萬片的塑膠穴盤，產生大量的農業廢棄物，對環境造成極大傷害，花蓮農改場於是與興中紙業合作，研發可自行分解的環保穴盤，讓農業對環境更友善。

負責這項計畫的助理研究員林文華說，目前主要是針對育苗使用量最多的128格穴盤（1整張），再生紙漿穴盤不僅價錢低廉，已經可以做到與塑膠穴盤同樣的價格，最大的特色及優勢就是可以自行分解，穴盤本身有機質含量超過90％，因此在分解後就便成另類的有機肥。

除了瓦楞紙箱，農改場與紙廠也另外研究另外加入其他農業廢棄物，包括「稻殼」本身也屬於大量農業廢棄物，如今也已經成功將稻殼納入再生紙漿穴盤的使用材料，但因為使用方式與塑膠穴盤稍有不同，因此正在進一步研究改良，如何讓再生紙漿穴盤一樣方便好用。

場長范美玲表示，原先育苗的栽培方式，無論是水分、肥料管理都是以塑膠穴盤為主，改用再生紙漿穴盤必須要再做微調，該降低多少的水分以及調整施肥成分，農改場都在積極著手研究，這些問題可望在今年度獲得解決，她相當期待在今年度就讓再生紙漿穴盤全面推出，讓農民樂於接受使用，更有助於保護我們的環境。

(中時)

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