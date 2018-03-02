元宵遊客庄 東勢新丁粄節熱鬧開幕

2018年03月02日 15:50 中時 王文吉

台中市長林佳龍（右四）、立委江啟臣（左二）等人為大型新丁粄進行揭粄、切粄，氣氛相當熱鬧。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右二）體驗手作新丁粄。（王文吉攝）

2018東勢新丁粄節2日於東勢客家文化園區展開為期3天的活動，現場展示120斤新丁粄，還有闘粄比賽、擲筊祈福、求子儀式等，台中市長林佳龍出席分送新丁粄造型氣球，分享客家人慶賀新生的喜悅，而為迎接2018台中世界花博會，更打造「送子鳥」主題花車，將與國內外共15個踩街團隊帶來踩街表演，精彩可期。

新丁粄節開幕式由青楓舞劇坊帶來開場表演，林佳龍在行政院客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基、民政局長周永鴻、東勢區長徐佩鈴等人陪同下出席，立委江啟臣、市議員蔡成圭、蘇慶雲也共襄盛舉，共同為巨無霸新丁粄進行揭粄、切粄，氣氛相當熱鬧。

林佳龍表示，新丁粄節的由來很特別，山城客家人經過一年農忙後，過年期間會許願，實現後做「米粄」來還願，此外，因農業社會希望增添壯丁，而衍生出新丁粄，隨時代演變，也有「桃紅粄」，象徵兩性平等及文化創新。

行政院客委會副主委楊長鎮則肯定林佳龍相當重視客家文化，他表示，新丁粄在客家庄是非常重要的傳統，每個地方的作法不盡相同，而東勢粄可謂保留最完整的粄之一，這項活動不僅可展現地方特色，也是重要的文化節慶。

東勢新丁粄節視覺設計邀請國際大師陳永基操刀，除在客家文化園區及文化街兩側有新丁粄裝置藝術外，並在東勢大橋打造4公尺高的立體木雕，活動期間邀請在地樂團輪番演場，每晚有歌仔戲及客家劇團演出，客家藝人劉劭希及黃連煜則擔綱壓軸，共同歡慶新丁粄節。

為迎接2018台中世界花博會，社區民眾齊力打造象徵添丁的「送子鳥」主題花車，3日上午10點將與國內外15個團隊帶來踩街表演；文化街附近的廟宇則有個人組的闘粄比賽、求子及還願儀式、求文昌儀式、擲筊祈福、丟炮城等活動，讓旅客體會東勢好客的熱情。

(中時)