宜蘭市運動公園旁預留水防道路 兼具防汛、休閒功能

2018年03月02日 16:10 中時 胡健森

宜蘭縣政府同意將健身橋旁水防道路舖設瀝青混凝土路面，讓民眾通行、休閒更為方便。（胡健森攝）

位於宜蘭運動公園旁的健身橋旁所預留水防道路，長期雜草叢生也未完成路面鋪設，經宜蘭市長江聰淵、縣議員林岳賢、市民代表林飛身等人共同爭取，縣府同意將路面鋪設完成，提供附近居民行走、騎自行車及休閒之用。

市公所表示，現代社會民眾追求的是生活機能與便利性，良好的行車規劃是都市無聲的命脈，如何規劃良好的通行道路是政府主管機關首要的工作之一，市民代表林飛身日前在定期大會建議位於健康路一段的健身橋旁土堤護岸開闢完成水防道路並提供民眾使用，以提升生活機能與便利，更加便民及利民。

但這項提案一度因為水防道路並非一般道路，而是有其特殊功能性而受阻，經由縣議員林岳賢協助爭取，縣府進一步與市公所、代表會會勘討論後，確定將水防道路兩岸鋪設瀝青混凝土，左岸施作的長度為寬3公尺、長310公尺，右岸寬度3公尺、長度230公尺，預計可在今年4月初施作完畢，提供給民眾通行使用。

市長江聰淵表示，提供良好的行車動線及如何提升市民生活機能是市公所規畫的市政重點之一，這次的工程可將水防道路做最有效的利用，並可達到便民的效果，使民眾通行更為順暢，有效的提升居民的便利性，但他也提醒，道路舖設完成後，主要功能還是防汛為主，平時則提供給民眾步行及騎自行車之用，但並非是一般道路，因此不開放汽、機車進入。

(中時)