越南TDTU專班 37期海青班開學 龍華歡迎國際學生

龍華科大TDTU專班，本學期在財金系進行交流實習。葛自祥校長(左)致贈紀念旗，象徵兩校情誼。（甘嘉雯翻攝）

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龍華科大第37期海外青年技術訓練班開學，校長葛自祥期勉同學們儘速適應校園環境，把握兩年時光習得一技之長。（甘嘉雯翻攝）

龍華科技大學因應國際化與新南向趨勢，近年積極招收東南亞地區學生，該校與越南姊妹校孫德盛大學Ton Duc Thang University (TDTU)合作的專班、第37期僑委會海外青年技術訓練班，日前舉行開學典禮，校長葛自祥、行政副校長林如貞代表學校歡迎國際新生，勉勵他們儘早瞭解課業規劃、努力學習中文並融入台灣社會的習俗文化，創造個人未來升學及就業的競爭力。

越南TDTU專班生計28名，本學期在龍華科大財務金融系進行為期一學期的交流實習。葛自祥校長期勉他們，學校為專班規劃的課業完整，要求也相當嚴格，同學們要珍惜難得來台灣實習的機會，充實自身專業學能。

葛校長鼓勵同學們，要把握時機，多向師長們請益學習並努力學習華語，同時也要多交朋友，認識並融入台灣社會及文化，體驗台灣濃郁的人情味。

開學典禮中，葛自祥校長、林如貞副校長與應邀出席的孫德盛大學代表Mr.Pham Nguyen Anh Huy，也分別互贈紀念品，祝福TDTU專班在龍華科大交流學習順利，兩校情誼永固。

另外，龍華科大第37期海外青年技術訓練班「動漫與遊戲設計製作科」，也在日前開學，共有來自馬來西亞及印尼的僑生報到入學。葛校長在開學典禮中指出，龍華科大遊戲系成立於1999年，是台灣第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，期望從基礎科學出發，以程式設計與人文藝術並重，培養兼具理論與實務的遊戲暨設計人才。

葛校長說，目前全世界的遊戲設計產業人才需求正夯，海青班同學就讀該校動漫與遊戲設計製作領域，是最正確的選擇。他也期勉同學們儘速熟悉並適應龍華校園環境，把握兩年時光習得一技之長，如期順利結訓，未來可選擇繼續在該校大學部及碩士班深造，獲得學位及專業技能，開創自己的光明前程。

(中時)

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