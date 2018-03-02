實戰首秀表現佳！ 俄防長證實2架蘇-57赴敘測試

2018年03月02日 16:06 中時電子報 蔡萱

俄軍尚未完成所有試飛測試的最新型戰機蘇-57，日前在多架戰機護航下被捕捉到現身敘利亞上空，瞬間成為全球關注的焦點。俄國國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）也在近日證實了這項消息，稱2架蘇-57曾短暫停留在敘利亞進行多項測試。

俄國防部長紹伊古1日表示，俄國第5代戰機蘇-57飛機確實曾進入敘利亞境內，並在當地完成了包含戰鬥測驗在內的多項測驗，他也強調蘇-57只在敘利亞停留了2天，2架戰機已經在一周前返回俄國。

這次俄軍蘇-57戰鬥機飛赴敘利亞，是蘇-57在尚未完成全部試飛工作的情況下的實戰「首秀」。也有媒體援引俄軍消息人士的消息表示，蘇-57此次前往敘利亞是要測試的重點並不在其武器系統，而是要測試其在「半作戰環境」中，雷達系統和電子設備性能，且經過測試之後，技術人員似乎對蘇-57的雷達系統感到信心滿滿。

俄國軍事專家曾表示，蘇-57裝備的N036雷達將使戰機具有全向的空中情況監察能力，可使蘇-57超越美軍的F-22、F-35戰機。

俄國媒體上周報導，有名種在敘利亞拍到蘇-57蹤跡，的確就是俄羅斯空天軍派出的2架第5代戰機蘇-57，並在4架蘇-25攻擊機、4架蘇-35戰鬥機和1架A-50U預警機的伴飛下，飛抵敘利亞赫梅米姆空軍基地。2月24日又傳出有2架蘇-57抵達敘利亞。

外界直指這是俄國對美軍近期在黑海和敘利亞增強軍事部署，以及F-22戰機在敘利亞部署的回應，也是俄國在敘利亞進行空襲的最新戰力。

不過也有軍事專家不對此感到意外，因為其實自俄國空軍介入敘利亞戰爭以來，包括蘇-35、蘇-34、蘇-30SM戰鬥機，都以實戰檢驗方式在敘利亞投入作戰，把敘利亞當做俄軍的實彈試驗場，所以尚未列裝的蘇-57戰機出現在敘利亞也是預料中的事。

最初被稱為T-50、PAK FA的蘇愷-57在2010年進行首飛，也是俄國用來抗衡美軍F-22的第五代戰機，擁有強大探測功能的雷達，可遠程鎖定目標，並可搭載空對地、空對空和反雷達導彈。俄國國防部副部長鮑里索夫曾表示，俄軍將採購12架蘇愷-57戰機，其中2架可望於2019年服役。

(中時電子報)