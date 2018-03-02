客席老東家國家交響樂團 簡文彬展現「柴五」原譜精神

指揮家簡文彬(左)與小提琴家馬克．布許柯夫合作多次，深具默契。(NSO國家交響樂團提供)

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應邀客席老東家國家交響樂團，衛武營準藝術總監簡文彬週六將首度在台灣演出柴可夫斯基《第五號交響曲》。簡文彬表示，他先忠於原譜，再加入自己的速度，希望可以更貼近這首經典作品的精神。

簡文彬說，過去擔任國家交響樂團音樂總監時，都是先讓客席指揮選曲子，「林克昌、巴夏等大指揮家都曾經指揮過NSO演出這首作品，我反而沒有機會，這次總算可以如願以償。」

柴科夫斯基最後三首交響曲素有「命運」交響曲之稱，其中創作《第五號交響曲》時，柴科夫斯基正面臨親人生離死別的悲痛、失敗的婚姻帶來的無奈，還有嚴酷的政治所帶來的惶恐。面對無常的人生，他沒讓命運成為宿命，相信最終定能掙脫出命運的束縛。簡文彬說，他知道樂團非常擅長這首作品，「但我的習慣就是先回到柴可夫斯基當初音樂裡想要呈現的記號，然後再重新加以整理，捏塑成我要的音樂線條。」簡文彬說，這首樂曲有很多的快板，考量國家音樂廳的音響，他會讓樂迷在廳內都可以聽見顆顆分明的音樂。

簡文彬在台灣的指揮生涯與柴科夫斯基最後三首交響曲也有著有趣的緣分，簡簡文彬說，2001年上任NSO音樂總監的首場音樂會，他演出柴氏《第四號交響曲》；2007年卸任NSO音樂總監後，以客席指揮身分與NSO合作的第一場音樂會則演出了《第六號交響曲》。經過十年，簡文彬終於與NSO共同演出柴氏這首由晦暗走向光明歷程的《第五號交響曲》。

「很多團員都已經是新面孔，覺得很新鮮。」簡文彬說，樂團已經跟他當年在的時候很不一樣，再一次合作也非常開心，「雖然這首柴科夫斯基的《第五號交響曲》是樂團拿手曲目，但我還是請他們這次就照著我的指揮去演出，也希望樂迷會喜歡。」

音樂會將於3月3日舉行，地點在台北國家音樂廳。除了柴科夫斯基《第五號交響曲》之外，其他曲目還包括世界首演台灣作曲家顏名秀以卡那卡那富族代表性歌謠《祭歌：母親、父親》為題創作的同名作品；此外，留聲機雜誌評選為「最受矚目」小提琴家馬克‧布許柯夫（Marc Bouchkov)也將首度與國家交響樂團（NSO)合作，演出斯特拉汶斯基「新古典時期」的《D大調小提琴協奏曲》。

(中時)

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