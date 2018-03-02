被懷疑偷8箱酒 替代役刪監視畫面吃官司

友善列印
中時

桃園工務局前年5月發現宣導用酒短少8箱、損失逾7萬元，28歲蘇姓替代役男在調查期間格式化刪除電腦硬碟內的監視器畫面，遭懷疑竊酒被送辦，蘇男喊冤否認，卻被拍下3度獨自進入主機房，認定他刪除監視器畫面，依破壞電磁記錄罪嫌起訴，竊盜部分證據不足，不起訴。

28歲蘇姓男去2015年10月底開始在桃園市府工務局服替代役，負責輪值更新主機房內的電子看板管理系統，握有主機房鑰匙，隔年5月祕書室職員清點發現局內購置的宣導用馬祖東湧高梁酒短少8箱共96瓶、市值約7萬560元，局內開始著手調查，蘇姓替代役幫忙觀看、過濾監視器畫面，李姓資訊人員遂將監視器系統的最高權限帳號和密碼全告知蘇男。

沒想到5月12日工務局人員驚見監視器主機遭格式化，所有畫面蕩然無存，急忙翻找監視錄影系統的日誌檔案，發現是當天上午7點23分遭人以最高權限帳號和密碼登入後格式化刪除，比對工務局門口外的監視器畫面，竟看到蘇男在7點22分到7點35分之間，3度獨自進出主機房，認為蘇男刪除監視器畫面害公務員無法查清真相，懷疑就是他竊酒，依法送辦。

蘇男矢口否認，辯稱進入主機房只是為了操作電子看板，沒有碰監視器主機，改口稱當時向市府政風人員所說「當時在備份監視器畫面」只是為了早點退伍所想出來的說詞。但工程師和職員都指證歷歷，加上監視器畫面佐證，桃檢依無故刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴蘇男，竊酒部分則因過去監視器畫面已被刪除，也沒有其他證據證明，予以不起訴處分。

(中時)

3毒蟲遇警盤查 挫到打翻咖啡 惡男餵少女毒品 凌虐逼街頭乞討…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。