被懷疑偷8箱酒 替代役刪監視畫面吃官司

2018年03月02日 16:42 中時 蔡依珍

桃園工務局前年5月發現宣導用酒短少8箱、損失逾7萬元，28歲蘇姓替代役男在調查期間格式化刪除電腦硬碟內的監視器畫面，遭懷疑竊酒被送辦，蘇男喊冤否認，卻被拍下3度獨自進入主機房，認定他刪除監視器畫面，依破壞電磁記錄罪嫌起訴，竊盜部分證據不足，不起訴。

28歲蘇姓男去2015年10月底開始在桃園市府工務局服替代役，負責輪值更新主機房內的電子看板管理系統，握有主機房鑰匙，隔年5月祕書室職員清點發現局內購置的宣導用馬祖東湧高梁酒短少8箱共96瓶、市值約7萬560元，局內開始著手調查，蘇姓替代役幫忙觀看、過濾監視器畫面，李姓資訊人員遂將監視器系統的最高權限帳號和密碼全告知蘇男。

沒想到5月12日工務局人員驚見監視器主機遭格式化，所有畫面蕩然無存，急忙翻找監視錄影系統的日誌檔案，發現是當天上午7點23分遭人以最高權限帳號和密碼登入後格式化刪除，比對工務局門口外的監視器畫面，竟看到蘇男在7點22分到7點35分之間，3度獨自進出主機房，認為蘇男刪除監視器畫面害公務員無法查清真相，懷疑就是他竊酒，依法送辦。

蘇男矢口否認，辯稱進入主機房只是為了操作電子看板，沒有碰監視器主機，改口稱當時向市府政風人員所說「當時在備份監視器畫面」只是為了早點退伍所想出來的說詞。但工程師和職員都指證歷歷，加上監視器畫面佐證，桃檢依無故刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴蘇男，竊酒部分則因過去監視器畫面已被刪除，也沒有其他證據證明，予以不起訴處分。

(中時)