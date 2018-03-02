支持在地農業 營養午餐業者認購萬斤優質桶柑

2018年03月02日 16:35 中時 李佳玲

苗栗縣縣長徐耀昌也相當關心柑橘的銷售情形，希望透過這次愛心認購，期盼更多企業跟進。（李佳玲攝）

苗栗縣的柑橘肉質鮮美，但今年柑橘量大豐收，造成市場價格偏低，嚴重滯銷。因此透過謝文禓議員的協助，找了縣內營養午餐業者，一同認購了1萬台斤的柑橘，將提供縣內6鄉鎮市40多所國中小學童午餐飯後水果，協助解決柑橘產量過剩問題，也期盼更多企業跟進認購。

苗栗縣農業處表示，苗栗縣山坡地的日照、通風與排水條件，最適合栽種柑橘，全縣栽種柑橘的面積約1700公頃，產量約3千多萬元。今年因風災少，柑橘豐收，雖然品質優良，仍造成市場價格偏低，部分地區年後更出現柑橘滯銷情形，果農憂心不已。

謝文禓議員表示，看見公館鄉果農們的困境後，便聯絡了縣內長宏、和峰食品及永禾餐盒等3家承包苗栗縣國中小營養午餐業者的營養午餐業者，希望透過業者的愛心認購能將柑橘銷售出去，同時也能推廣苗栗縣在地的水果。

苗栗縣縣長徐耀昌上午也到場關心苗栗柑橘年後銷售情形。他感謝謝文禓議員協助，以及3家業者認購柑橘，紓緩農民滯銷的壓力，往後盼能增加更多農特產品合作機會，提升縣內國中小營養午餐品質及農民收益。

長宏食品公司副總林艾璇表示，本身是在地苗栗人，對於苗栗柑橘品質有信心，為推廣「吃在地、食當令」，所以與縣內的和峰食品、永禾餐盒等公司，一同認購1萬台斤的柑橘，用實際行動幫助農民外，縣內學童午餐也能享用當令新鮮優質水果。

(中時)