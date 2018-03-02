普丁的「核動力飛彈」 不是吹牛就是極度危險

2018年03月02日 16:41 中時電子報 江飛宇

俄羅斯總統普丁在最近的演講中提到俄國已有的幾種新武器，包括新式洲際飛彈、極超音速武器(Hypersonic speed weapon)，和「核動力巡弋飛彈」。洲際飛彈不算新鮮，極超音速武器也經常有相關消息(雖然技術門檻很高)，但是核動力巡弋飛彈就特別需要注意了，如果普丁說的真的，那這意味著俄國具有一種超迷你核反應爐，比現有的核能潛艦核反應爐要小100倍，而輸出功率比傳統核電廠強200倍。

下一個大未來(next big future)報導，如果超迷你核能反應爐確實存在，那麼它的的應用是極為廣泛的，水下無人機(無人迷你潛艦)可以因此進化成潛伏時間極長的先進武器系統，能在非常深的地方隱藏行蹤，並且以數倍於水面艦艇的速度，在大洋之間航行。如果安裝於飛行器上，那它就是航程與滯空時間極長的飛機(或是飛彈)，它可以修正航向，以避開沿途的敵方防衛系統，找到破綻穿越過去，攻擊敵於的高價值目標。

一言以蔽之，超迷你核能反應爐就如同科幻電影「鋼鐵人」胸口的方舟反應爐，可以將高性能武器變得微型化，那麼它可能是什麼樣的構造與原理呢？俄羅斯聲稱，他們已掌握先進的「熔鹽式核反應爐」與先進的「超臨界二氧化碳渦輪機」，不過就目前我們所知的俄國核能技術，即使是這2種技術具備，也不太可能小到可以安裝到巡弋飛彈裡。下一個大未來認為，比潛艦的反應爐小上一百倍的技術要求根本就是胡扯，熔鹽爐的實用化還沒有完成，要縮小就先別提了。

俄羅斯的核能水準在哪裡呢?應可從最新式的北風神級潛艦(Borei-class)看到端倪，北風之神潛艦的動力段是OK-650壓水反應爐(PWR)與OK-9 GTZA渦輪機，使用20~45％的鈾-235燃料，產生190百萬電力，整個動力系統的總重為782噸，如果再加上輻射屏蔽與安全設備，總重達到1043噸，非常的巨大。

不過，美國確實曾經在20世紀60年代設想過核動力巡弋飛彈，稱之為「冥王星計畫」(Project Pluto)，或叫做超音速低空飛彈(Supersonic Low Altitude Missile,SLAM)，技術上是可能的，它是一個無輻射屏蔽的飛行核子反應爐，利用核能生熱量，噴射出大量的氣體，採用衝壓引擊的設計，可以巡航幾天到幾週，極速可達3.5馬赫，內藏26枚核子彈頭，比推力最大的洲際飛彈的彈頭數多上許多，目前洲際飛彈的核彈頭最多10枚。

然而這麼致命的武器，對使用國也是致命的，因為它沒有輻射屏蔽，所以沿路都會散發輻射，飛過之處都會造成核汙染，是一種害人害己的設計。所以SLAM被稱為人類設想過最可怕的自殺武器，幸而在1964年因其成本效益、可行性和汙染擔憂而被取消。俄國是否要走這個老路？希望不是。

(中時電子報)