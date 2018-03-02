張韶涵「黑白狗」暗酸黑人范范？ 回應訴真相

張韶涵Po文「黑白狗別亂叫」被疑暗諷黑范，引發諸多猜測。（圖／中時資料照）

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中時電子報

歌手范瑋琪、張韶涵曾是同門師姊妹，但2010年卻傳出兩人不合，這段昔日恩怨近來又被翻出來熱議，掀起兩派粉絲吵翻天，而黑人日前才親上火線護妻，張韶涵今（2日）就PO文「黑白狗別亂叫」，被疑在暗酸黑范兩人，但張韶涵妹妹即跳出來否認，稱姊姊只是因為家中兩隻毛小孩才有感發文。

黑人高調護范范 張韶涵開撕：黑白狗別亂叫

黑人（陳建州）1日在微博告白范范，未料引來部分網友留言批評，黑人也發聲護老婆「我太太真的很善良」，強調范范從未批評任何人，而今一早，張韶涵PO出抱著黑白愛犬的合照，配文寫道：「黑白狗別亂叫博（搏）關注，噓～媽媽去工作了，很快回來見你們。」引來網友揣測在暗諷有「黑白配」之稱的黑范夫妻倆。

但據《ETtoday》報導，張韶涵妹妹張韶軒否認網友的猜測，稱張韶涵最近忙碌《歌手2018》常在台灣、大陸兩地飛，待在家中時間不多，而家裡養了5隻狗，其中一黑一白的2隻，今早看到主人又要離家，才嚴重分離焦慮地大叫，「牠們早上不停叫，我們又沒辦法陪牠們，所以才發那個文。」

另外，張韶軒也表示姐姐一直都不會抒發情緒，對於網友猜她暗諷黑范很是無奈，「這真的很無聊！我無法控制每個人在想什麼，但只是心疼狗狗。」而提到張韶涵不合范范的傳聞，妹妹僅回應：「謝謝關心，我們現在就是做好自己的事。」

(中時電子報)

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