雲林五股開台尊王將過爐 爭取成為國定文化民俗

2018年03月02日 16:40 中時 周麗蘭

有300年歷史的雲林縣定民俗無形資產「五股開台尊王過爐」，4日又將登場，縣府文化處長林孟儀表示，已向文化部申請五股開台尊王過爐進一步研究調查，希望能爭取為國定文化民俗。

繼北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水狀活動，雲林六房媽祖過爐2017年8月獲文化部登錄為國家重要民俗，「五股開台尊王過爐」將是第四個申請。

林孟儀指出，五股開台尊王是國姓爺鄭成功，原本由家族子孫祭祀，後由五股各部落間輪流值年奉祀，過爐儀式超過百年，每年都有上萬名信眾隨行。

他表示，五股開台尊王過爐保留神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等獨特民俗，於2016年底成為雲林縣定民俗無形資產，希望未來能如六房媽過爐活動，獲登錄為國定文化民俗。

五股指的是雲林縣大埤鄉、虎尾鎮、斗南鎮、四湖鄉、崙背鄉、嘉義溪口鄉鎮，今年過爐活動將於4日登場，經從四房股的大埤鄉興安村過爐到五房股崙背鄉大有村駐駕。

五房股崙背大有村長陳進利表示，4日國姓公神尊將於7點從起駕，五股13庒陣頭及隨香信眾護送下，預計12點安座於崙背大有村永安宮紅壇。

五股開台尊王委員會2日在大埤興安村三濟宮辦理神龕啟封、點交熔金儀式，當場熔化及點交過去一年信徒酬謝的17兩8錢黃金鎖片。

立委張麗善、縣議員蔡東富等多位民意代表到場見證。

(中時)