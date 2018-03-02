華山社頭天使站 爺奶與幼兒搖元宵歡慶佳節

奶奶們和幼兒園大班小朋友們歡樂搖元宵。（謝瓊雲攝）

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65歲的蕭玉蘭（左）阿嬤使勁搖米篩，搖得滿頭大汗。（謝瓊雲攝）
阿公阿嬤和小朋友一起壓粿模、製作養生紅龜粿。（謝瓊雲攝）
阿公阿嬤和小朋友一起壓粿模、製作養生紅龜粿。（謝瓊雲攝）
還有以回收寶特瓶做的環保小燈籠彩繪。（謝瓊雲攝）

爺孫搖滾慶元宵，彰化華山基金會社頭天使站社站7周年，2日帶著30名爺爺奶奶到社頭資優幼兒園，和小朋友一起搖元宵、製作紅龜粿，歡慶元宵節，許多阿公阿嬤搖得滿頭大汗，現場洋溢歡笑聲。

搖落去、搖落去！在幼兒園老師的說明下，爺奶們與同組的大班幼兒，合力搖晃著手中的米篩，將一小球的紅豆泥內餡泡水後放入米篩上滾動，均勻沾上一層又一層糯米粉，一顆顆圓滾滾的元宵讓老人小孩都驚奇。

除了搖元宵，還有養生紅龜粿製作、和彩繪環保燈籠等活動，阿公阿嬤和小朋友們通力合作，溫馨互動一起歡度元宵佳節。

社頭站長李翠婷表示，資優幼兒園園長蕭春美原本已是助老的認助人，今年再加碼認助5人；這次元宵節雙方合作構思了別具巧思的慶祝活動，讓爺孫們體驗傳統搖元宵活動，怕爺奶們難消化，紅龜粿還特別採用紅龍果肉染色加上養生山藥粉，健康無負擔。

社頭鄉65歲的蕭玉蘭阿嬤說，85歲老伴陳詩傳是華山社工服務近兩年的對象，阿公近年身體狀況越來越差，元月中過世，她很感謝社工們陪她走過喪偶之痛，走出憂鬱的心情，重拾笑容與老朋友和小朋友們同樂。

李翠婷說，社頭天使站設站7年來，已照顧155位三失長輩，目前定期服務的年長者有84人，選在元宵節這天舉辦感恩茶會，藉此感謝各界支持贊助的善心人士，讓服務孤老的愛心得以一直延續。

(中時)

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