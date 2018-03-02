金庸、古龍都失色！ 這本武俠小說蟬聯3年國人最愛

2018年03月02日 16:41 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

說到武俠小說大家第一個想到的不是金庸，就是古龍，不過你知道其實真正獲得民眾最喜愛的武俠小說其實另有他人嗎？根據國家圖書館今(2日)公布的借閱統計，106年度全年度界月亮第一名的書是已故作家黃易的武俠小說《日月當空》，這已是連續3年奪下冠軍了。

根據蘋果報導，去年106年度全國進入圖書館人次為8622萬人次，比105年度增加992萬人次，借書也有高達2050萬人次，相較105年度增加49萬人，而國家圖書館彙整了全國公共圖書館借閱資料後，發現106年度國人最愛借閱的書前三名分別均是黃易的作品，分別為《日月當空》、《龍戰在野》、《大唐雙龍傳》。

不過若是以書籍類分別來看，總類借閱第一名的是嚴長壽的《在世界地圖上找到自己》；哲學類第一名是前總統馬英九常引用的《被討厭的勇氣》，社會學類第一名是《下流老人：即使月薪5萬，我們仍將又老又窮又孤獨》。應用科學類第一名為《譚敦慈的安心廚房食典》，電子書類第一名為《每天來點負能量》。

若依借閱讀者年齡來看，以35至44歲借閱數佔全體28.47%最高，其次是45到54歲16.37%，18到24歲僅佔4.1%。依性別來看，女性借閱冊數較4527萬冊，較男性讀者2966萬冊高出2成，和過去趨勢並無太大差異。

國家圖書館館長曾淑賢說，最常被借閱的書反映時代脈絡和社會關注的焦點，如食安問題等；18歲到24歲借閱數低也可能是數位閱讀改變了閱讀習慣。

(中時電子報)