梅竹賽開打 清大遭潑氨水示威

2018年03月02日 16:59 中時 徐養齡

梅竹賽2日登場，交大、清大火力班在賽前互相較勁，拉抬聲勢。（徐養齡翻攝）

邁入第50個年頭的梅竹賽在2日開幕，清大吉祥物熊貓與啦啦隊進場，受到學生熱烈歡呼。（徐養齡翻攝）

「戊戌」梅竹賽邁向50周年，賽事2日正式登場，清、交大代表選手摩拳擦掌，投入一連3天的各項賽事競爭，不過今凌晨卻傳出有交大學生持臭氣沖天的氨水到清大噴灑示威，兩校呼籲學生自制，理性競爭。

梅竹賽長期以來被兩校視為最高榮譽象徵，比面子也比裡子，但凌晨卻傳出5名交大學生，將稀釋的氨水裝到玩具水槍，拿到清大校內噴灑，遭教官當場制止，清大學生議會為此在臉書發聲明抗議，痛批此舉超過梅竹賽示威範圍，將向校方尋求法律資源協助。

據悉，由於5名交大生攜帶的氨水量並不多，經教官制止後便離去，學生指過去梅竹賽有「夜襲」傳統，但未對人噴灑。交大校長張懋中昨在梅竹開賽前，也像此插曲向清大校長賀陳弘致歉，賀陳弘認為是學生求好心切，接受張的道歉。

梅竹賽今在賀陳弘、張懋中共同敲鑼下，宣布為期3天的梅竹開賽。張懋中表示，兩校關係是「你中有我，我中有你」，賀陳弘則形容清交「如兄如弟，如切如磋」。校長們對賽事著迷程度不輸學生，揮錘時力道超大，連鑼架都被敲倒。

清大梅竹籌備委員會總籌吳欣芳表示，儘管今年田徑表演賽、女子羽球表演賽及女子羽球友誼賽未能成賽，但新增了飛鏢及撞球兩項表演賽，停賽7年的足球項目，也在雙方教練積極溝通下重新登場，精彩可期。

本屆梅竹賽由清華大學主辦，計點的正式比賽項目共有10項，包括羽球、桌球、橋藝、棒球、網球、女籃、男籃、棋藝（象棋）、男排、女排，另有足球、劍道、壘球等11項不計點的表演賽及友誼賽（體保生可參加），3天賽程共有21場賽事，是2015年乙未梅竹復賽以來，賽事最多的一年。

(中時)