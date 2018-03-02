裕隆集團今年兩岸市場銷售目標30.5萬台

2018年03月02日 17:11 中時 陳大任

裕隆集團今天舉辦媒體春酒活動，副執行長陳國榮表示，過去一年，集團各事業體維持穩健發展，集團在兩岸車市銷量突破27.7萬輛，持續寫下新高。集團旗下汽車、紡織及房地產事業體去年營收3800億元新台幣。展望今年，目標兩岸市場銷量30.5萬台，2018年集團營收目標4100億元。

面對全球經濟挑戰，與大環境景氣不確定等因素增高影響，陳國榮預估今年兩岸汽車市場仍可保持平穩的態勢，今年車市約持平44萬台規模；大陸市場去年汽車總市場銷量已達2888萬台，預估今年大陸汽車總市場也將可維持3000萬台以上。

陳國榮表示，今年裕隆集團將啟動「WIN」煥新戰略，積極強化經營體質，持續創新合作模式，在挑戰中創造機會，追求經營穩定成長，站穩兩岸車市，兩岸市場銷量30.5萬台的銷售目標裡，台灣11.5萬台、大陸19萬台，較去年成長幅度約9.7%。

今年，裕隆集團旗下汽車品牌將持續提升產品競爭力，其中，納智捷今年兩岸將依照510計畫推出產品；Nissan將於Q4推出全新車款KICKS、INFINITI預計導入新車型QX30，以及全新大改款QX50；中華今年也會在輕型商用車VERYCA於第四季追加重量級的新產品，構築更完整的商用車版圖，持續提供消費者優質的產品。

此外，看好未來新能源事業發展，今年東南汽車將會推出第一款DX3電動車，同時，裕隆集團也積極投入純電與插電式混和動力系統技術車型研發，兩岸同步推出納智捷新能源車種，預計年底推出電動車，並將在今年底在杭州成立新能源公司，持續以集團產品技術與生產資源，拓展新能源車產業鏈及專業動力系統事業佈局。

大陸汽車金融項目方面，去年集團在大陸融資事業，包括裕隆汽車金融、裕融租賃、裕國融資等表現亮眼，新增業績達252億新台幣，同期比成長82%。其中，在裕隆汽車金融帶動下，乘用車業績達125億元新台幣，相較去同期增長108%，商用車及設備業績同比分別成長125%及52%，各項融資業務穩定成長，業績超出預期目標。

陳國榮也針對新店房地產開發部分表示，裕隆城第二期商業區基地在去年10月順利開工動土，預計於今年第四季進行預售，裕隆建設規劃打造獨一無二的產品特色，更將汽車產業的概念放入，希望發展創新的房地產價值，提供消費者WOW的生活體驗。

(中時)