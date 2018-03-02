新南向從文化開始！「東南亞文學論壇」在台展開

2018年03月02日 16:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

藉由交流，用文學拉近台灣與東南亞距離！由文化部首度主辦的「赤道二三五・東南亞文學論壇」，於今日正式展開！在開幕致詞中，文化部丁曉菁次長表示，台灣的讀者可能很熟悉日本、美國和歐洲的文學作品，但是相對於鄰近的東南亞國家，台灣讀者鮮少有機會看見來自這些國家的出版品。為此，文化部特策劃舉辦本次論壇活動，希望由文學出發，將文化與區域交流匯聚在一起。

文化部於論壇前已翻譯了6位焦點作家的作品，藉由翻譯讀本與讀書會、作家指南逐談、移動說書人等一系列的前導活動，為活動暖身，讓台灣的讀者對東南亞文學能有初步的接觸。

當然最重要的，還是讓作家們親自來到台灣，與台灣的讀者及作家進行面對面交流，讓彼此對文字所呈現的文化、歷史與記憶，有更立體的想像與對話的可能，同時，台灣的作家與作品也能藉此機會走向東南亞。台灣擁有全亞洲最蓬勃的出版產業，未來一定能有更多東南亞國家的精彩作品可以在台灣出版，讓台灣讀者更能接觸離我們距離不遠，多元的文學面貌。

6位遠道而來的東南亞作家分別為泰國作家帕達・雲（Prabda Yoon）、菲律賓詩人卡羅瑪・雅康吉・戴歐納（Carlomar Arcangel Daoana）、越南作家保寧（Bao Ninh）、緬甸作家尼朋樂（Nay Phone Latt）、馬來西亞女詩人諾拉茲瑪阿布巴卡（Norazimah Abu Bakar）和印尼女作家亞悠・塢塔米（Ayu Utami）皆出席論壇開幕記者會，並將於接下來幾天，透過7場論壇與1場圓桌座談，與當代台灣作家分享創作與對話，透過雙邊的文學、文化交流，豐厚認識彼此的機會與合作可能。

台北場於國立台灣大學舉辦兩天，由6位焦點作家與台灣作家甘耀明、房慧真、張亦絢、瓦歷斯諾幹、鍾文音、葉覓覓等人，就「戰後記憶」、「南島觀點」、「熱帶文學景觀」三大主題進行6場對談。

台南場於台灣文學館舉辦，將邀請到以母語馬來語創作的馬來西亞詩人諾拉茲瑪阿布巴卡和台語詩人李長青，一同聊聊母語詩歌創作的脈絡與發展。台中場的圓桌論壇於國立台灣美術館辦理，以「共享的熱帶」為題，邀集東南亞作家與台灣文學出版界相關人士，針對台灣和東南亞文學寫作、出版現況，從各自身處國家的社會文化脈絡出發，一同分享彼此觀察到的經驗與現況，共同想像文學寫作和出版在未來的角色。

「赤道二三五・東南亞文學論壇」從地理空間切入，揭示文學在不同文化與時代之間的變換與流轉。期待您於 3月2日到 3月6日，與我們一同參與台灣和鄰近東南亞國家間的文學交流盛宴。

(中時電子報)