滷肉飯憶寶島！洛杉磯「台灣特展」飄美食、品文學

台灣「滷肉飯」是美味的庶民美食。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

想到台灣寶島，或許美味的小吃是許多人最珍貴的記憶！駐洛杉磯辦事處臺灣書院開春之後，將於3月6日至4月23日在該書院畫廊策劃辦理「品味台灣-台灣美食與文學」特展，除了有豐富的展品、精彩的知識講座，更有臺灣美食饗宴，邀請大家一同品嚐記憶中懷念的況味。

洛杉磯臺灣書院表示，美食是珍貴的文化資產，台灣的飲食文學，具富有深厚的文化意涵。本次展出即是由飲食文學出發，內容涵蓋美食、文學與動態影像。

展場陳設焦桐、韓良露、韓良憶等三位飲食文學家的作品節錄及照片，搭配珍珠奶茶、鐡路便當、滷肉飯、烤香腸、潤餅、爆米香等庶民美食的立體模型，呈現台灣料理辦桌式的趣味；也將搭配環境聲音、影像及畫面，還原食物出現的情境，藉由文學、影像與食物，交織出深刻的感官饗宴。

另安排三場美食文學對談講座，邀請到美食界與文學界的學者專家，包括台灣飲食文學界教父焦桐(Jiao Tong)、美食家林慧懿(Theresa Lin)、以及電影食物造型師李宛蓉(Anna Lee)，而與他們對談的文學、電影領域教授，則包括加州大學聖地牙哥分校文學系台灣研究講座廖炳惠教授、加州大學洛杉磯分校東亞語言學系白睿文教授(Michael Berry)，以及紀一新(Robert Chi)教授，引導參展者深入領略飲食文學深刻的意涵。

特展開幕酒會訂於3月9日晚間6時在洛杉磯臺灣書院舉行，配合首場美食文學對談講座「當電影遇上美食」，書院將提供前15名前往Event Brite預約報名的參觀者，於網路平台觀賞電影「大佛普拉斯」的機會，歡迎喜愛美食與文學的民眾踴躍參與

(中時電子報)

洛杉磯台灣書院 Facebook
駐洛杉磯台灣書院品味台灣特展。（文化部提供）
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