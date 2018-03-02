SBL》富邦主場周8日登場 限量一卡通大方送

2018年03月02日 17:03 中時電子報 黃及人

富邦勇士主場周8日起，於新莊體育館隆重登場，球迷引頸期待！富邦主場周宣傳影片將在台北捷運月台播出，強力引爆主場周熱潮，同時10、11日賽事贈送限量主場周一卡通紀念卡，以及臉書粉絲專頁舉辦「勇士大樂透」活動！

除了在捷運播出電視廣告，富邦也將發行主場周紀念卡，結合一卡通，卡面是客製化的富邦勇士隊球員形象照，由張宗憲、林書緯、陳孝榮、宋宇軒與包提傑「五帥」合體登上卡面，絕對將是球迷們爭相收藏的儲值卡。

為了擴大球迷參與及增加趣味性，富邦也在臉書粉絲專頁舉辦「勇士大樂透」，在主場周賽事當天開球前，球迷在粉絲專頁相關貼文下留言，猜測當日勇士得分，猜對球迷賽後可立即至球場攤位兌換勇士隊隊徽籃球一顆。

富邦主場周共有3場勇士賽事，8日婦幼節當天邀請女性勇士代表郭婞淳開球，以及極鼓擊開場表演，當天也送到場女性Ladies First momo福袋(限量)。10日將舉辦吳永仁、柳昇耀、魏維榮耀引退式及引退球員簽名會。

11日邀請到台灣巨砲陳金鋒主持開球，以及HOt SHOCk樂團表演，並舉辦勇士隊本季首場簽名會。3場賽事在場內都將有Fubon Angels啦啦隊、人氣DJ志彥、富邦勇士隊籃球守護者Bill輪番炒熱「勇士戰場」。

在場外則規劃了熱鬧的「勇士市集」，包括創新的「籃球VR體驗」、加油配備、臉部彩繪，以及豐富多元的贈獎活動，從場外到場內、場上到場邊隨時送禮，要讓球迷們皆大歡喜！

(中時電子報)