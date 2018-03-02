富邦打造「全富武莊」 搭配聯名卡推七大優惠

2018年03月02日 17:12 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將去年取得新北市新莊棒球場未來10年經營權，斥資超過1億元著手展開改造，領隊蔡承儒今(2日)出席富邦悍將悠遊聯名卡上市活動表示，球場已經完成八九成，只剩最後一些調整，有點趕、不過進度還在預期內，預計開幕前一周會跟大家見面，讓大家看看改造後的球場。

富邦進駐新莊球場，未來球季無意外，60場主場都會辦在新莊；休季期間他們進行場內外整修，包括紅土整修、引進日職用的隱形護網等，花費超過1億元讓新莊改頭換面。蔡承儒表示，雖一壘側設用餐席，加上熱區換新椅子較寬，座位有少一些，實際容納人數仍會在12000人左右。

富邦大手筆改造球場，蔡承儒期許能在觀眾人數上有回饋，目標場均人數能達5200人以上。除了擁有新主場，富邦也補進蔣智賢等5名前中信兄弟球員，新球季前景看好，蔡承儒表示，去年戰績不理想，今年希望能有所進步，但就一步步來，先以季冠軍為目標，再看季後賽表現。

新球季開打在即，富邦各方面陸續步上軌道，球員談薪也已在上周五完成。蔡承儒初步透露，屆時公布會有三種狀況，一種是重新議約，一種是新簽的複數年約，也有原本已簽複數年約的球員，月薪有所調整，本土球員大致都已經確定，近期就會公布結果。

富邦今年有新主場，今新推出的悠遊聯名卡也祭出七大優惠。悍將球迷辦卡，包括主場內野門票5折起、看球回程台北捷運100%補助，每月消費前5名卡友，可享指定日期VIP室看球體驗，另還買官方商品也享95折，消費滿額再送「M+富邦悍將紅包」。

富邦表示，上市前3個月刷悍將悠遊聯名卡或「富邦悍將悠遊聯名簽帳金融卡」，累積消費滿萬元，就送500元「M+富邦悍將紅包」。只要下載M+ Messenger的APP，並綁定富邦銀行帳戶，就能輕鬆收發紅包。

除上述優惠，自3月5日起到8月31日，刷悍將悠遊聯名卡累積一般消費滿20萬元，前10名還有機會享今年季後賽優先購票權，每卡每場限購2張。替活動站台的富邦球星林哲瑄也對聯名卡優惠很心動，期待去辦卡，笑說，「有金色三麥買一送一啤酒，大家一定要去喝一杯吧！」

(中時電子報)