小麥文化節10日登場 麥色仍「青黃不接」

2018年03月02日 17:13 中時 王文吉

大雅國小國樂團將到麥田舉辦戶外音樂會，營造被黃金麥浪包圍的音樂饗宴。（王文吉攝）

黃金麥浪結合音樂饗宴，大雅區農會將打造麥田音樂會。（王文吉攝）

「麥鄉花博」小麥文化節將在10日登場。（王文吉攝）

活動當天將有麥屋撲滿手作DIY，限120組親子檔報名，體驗製作小麥穀倉。（王文吉攝）

大雅小麥仍「青黃不接」，麥農打包票表示，再過幾天保證「黃給你看！」（王文吉攝）

大雅區農會舉辦小麥文化節記者會，宣布今年主題為「麥鄉花博」。（王文吉攝）

大雅區農會推出「小麥米」，加入白米可煮成「麥香飯」，因口味獨特，年年供不應求。（王文吉攝）

大雅區農會總幹事林國永（左）推薦「小麥米」，預計5月上市。（王文吉攝）

時值麥黃季節，大雅區農會10日將於寶興宮前廣場舉辦「麥鄉花博」小麥文化節活動，現場開放數分地麥田給民眾遊賞，並邀請在地樂團到麥田開音樂會，有外地遊客提早到場追麥浪，抱怨麥色仍「青黃不接」，麥農現場打包票表示，再過幾天保證「黃給你看！」

大雅小麥文化節連辦15年，成功擦亮「黃金麥浪」招牌，每年均吸引數萬人參與盛會。大雅區農會總幹事林國永表示，今年以「麥鄉花博」為主題，石虎家族將齊聚麥田，並邀請大雅國小、大明國小等多個樂團演出，邀請民眾共同享受被黃金麥浪包圍的音樂饗宴。

此外，現場還有麥屋撲滿、小麥鑰匙包及花博文創「花飛花舞」親子手作DIY，另有花田迷宮、麥田裝置藝術、麥作物展示等，寶興宮前則舉辦農民節表揚，向164位績優農民致敬，並有農產品展售，歡迎民眾來場麥田音樂之旅。

提到小麥產量，林國永憂喜參半，他表示，雖然氣候優良，契作面積也比去年增加，達100公頃，預估可豐收30萬公斤，但今年鳥害嚴重，致減產2至3成；至於鳥害如何防治？林國永笑說，這個沒辦法，無解啦！鳥害驅趕困難，只能共存共榮，和鳥群一起分享糧作。

大雅小麥除專供金門育種之用，農會並與碾米廠合作，加工研發台中選2號「小麥米」，加入白米可煮成「麥香飯」，2015年推出後一炮而紅，估算今年約可供貨10萬公斤，每包1.5公斤裝，售價150元，預計5月上市。

(中時)