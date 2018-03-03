這行業平均月領10萬？揭開5個薪水迷思

這行業平均月領１０萬？揭開５個薪水迷思(圖片來源：stocksnap.io ／Cheers快樂工作人雜誌提供)

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中時電子報
李念庭／圖片來源：stocksnap.io

主計總處公布全體受僱員工薪資狀況，其中電信業每人每月總薪資高達10萬3480元，摘下全國高薪冠軍，其次為銀行業（9萬7786元）、電力及燃氣供應業（9萬4551元）以及航空運輸業（8萬8770元）。你有在高薪行業榜上嗎？薪水被行業受限的工作者，如何緩解內心的比較心理？有關「薪水」的迷思又是什麼？

看到這些數據，有些人開始感嘆起自己的薪水，產生「比較心理」，埋怨自己選錯行；也有些人開始質疑，薪水之所以原地不動，或許不只是行業差別，而是能力不足。不過，這些情緒毫無意義，唯有破除有關「薪水」的迷思，建立正確、健康的心態，才能真正往前邁進。《BBC》、《Goalcast》、整理有關薪水的５件事，你一定要知道：

1. 起跑點不同，根本無法比較

金錢可以被量化，容易被拿來比較。不過，不同產業的薪資起跑點本來就相異，該如何公平地比較？

以色列心理學專家Ben-Shahar Tal建議，專注於「擁有的東西」，而非「缺乏的東西」，人生才能真正獲得快樂。

2. 風光背後必有犧牲

看似風光的背後，或許有不為人知的犧牲。不必過度羨慕別人的生活，每個人的境遇不同，好好經營自己、培養實力，才是打破行業限制，走向高薪的方法。

3. 一山還有一山高

承認「別人比我厲害」是件困難的事，不過，若一直抗拒這個道理，日子只會愈過愈苦。「比較」是個浪費時間、心力的無止盡過程。持續地踏實工作、認真生活，就會得到你所渴望的。

4. 高薪職務，也有被淘汰危機

就業市場瞬息萬變，很多高薪工作若沒有實質競爭力支撐，照樣有出局的危機。在所屬行業努力耕耘、提升競爭力，才是正確的職場生存法則。

5. 敢捨近利，才能闖出大格局

只把薪水當成生涯唯一指標，反而會落入執著「小利」，忽略「大利」的思考陷阱。因為「機會」和很多無形的價值，往往都不會立即反映在眼前的金錢上。

※本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

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