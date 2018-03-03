律師說法》老公認出軌147次 老婆告輸小三 原因是…

2018年03月03日 00:02 中時電子報 黃眉青 、天秤座法律網 、天秤座法律網

王姓男子與陸籍廖姓妻子結婚，廖女養病長居大陸，而王男則留在台灣經營商店。去年廖女聽聞丈夫與王姓女員工過從甚密，王女還不忌諱入住家中，她透過通訊軟體跨海質問丈夫，丈夫坦蕩蕩承認「上了147次」

廖女向王女提告，求償60萬元，法官審酌，王男所講「上了147次」口說無憑，廖女缺乏兩人逾矩主顧關係的證據，判決求償60萬元駁回，全案仍可上訴。

●法律評析

另一半外遇，可對小三提出侵害配偶權的損害賠償訴訟，不過偷吃通常具有私密性，要抓到明確的證據不容易，而找徵信社的費用十分昂貴，動輒數十萬元以上，連訴訟求賠的金額都不夠支付，所以往往只能用一些間接證據來推斷，但法官是會接受，也憑法官個人的自由心證，除非證據確鑿，不然也未必都能取得賠償。

民法第195條第1項規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」而配偶的身分權利即為實務上承認的「其他人格法益」，而另外需符合「情節重大」的條件。不過目前法院判決上，較少對情節重大的要件為論述，主要都是著重在外遇的證明程度，如果確實外遇，再酌定賠償的金額。

王姓男子的案例中，已確認小三入住了自己家中，而丈夫更承認上了147次，但法官卻認為證明程度不足，判決免賠。

侵害配偶權案件的特性在於，多靠間接證據加以證明，諸如對話訊息、社群網站、照片、親友證詞、旅館刷卡或發票紀錄等方式證明，難有直接證據。而多半法官對此並不會太嚴格要求原告要百分百證明，如能達到大致相信有此程度，而被告無法舉證反駁時，判賠機率很高。王姓男子的案例，假如上訴到二審，應該是有改判的機會的。

由此可見，法官的自由心證範圍真的很廣，也難以捉摸，原告在處理此類案件時，反而是不宜太過強勢，過於強勢遭致法官反感，在證據並非完全充足的情形下，有可能遭受不利判決，而法官也是人也是有情感的，原告適時打出卑情牌，博取法官的同情，有時也會有不錯的效果，因此類案件法官並不會太重視，當事人在開庭時給予法官的印象，對於判決的結果占有重大因素。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)