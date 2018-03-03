女高中生染菜花被母抓包 怒告才發現不是前男友的

2018年03月03日 00:03 中時電子報 呂承哲

基隆一名女高中生透過臉書認識一名24歲王姓中古車行老闆，雙方不僅交往還發生性關係，怎料完事後，王男竟以「年紀差太多」分手。半年後，女高中生竟發現自己得了外陰部尖型濕疣(俗稱菜花)，偷偷就醫還是被母親發現，此事才因此曝光。

據判決書指出，前年該名高中女在臉書貼文，表示因為下大雨擔心自己打工遲到，這時王男自告奮勇開車載她上班，2人關係急速發展，3天後雙方就在王男家中發生性關係。女高中生說，做愛前對方有問要不要交往，她回說好，然後就發生性關係；不過，2人在女學生16歲生日遭王男提分手，過程僅幾天時間。

半年後，女高中生母親在整理家裡時，竟發現女兒有治療菜花的藥膏，一問之下才得知女兒與網友發生性關係，還感染性病。母親一氣之下，衝到車行找王男理論並告上警局。王男卻堅稱不知道對方只有15歲，不過一審法官翻閱雙方通訊紀錄，證明男子知道對方是學生，且敘述都非常完整、清楚，推算雙方做愛時間點，應該是在女高中生16歲生日前2天，最後依與未滿16歲女子性交罪判處王男5個月有期徒刑。

王男不服上訴，並出示基隆醫院診斷證明書，強調自己沒有性病，女高中生得菜花與他無關，卻不能證實他與前女友發生關係的時間點不是16歲生日前2天。法官認為，女高中生多次在庭上為王男講話，強調是母親堅持提告，並無構陷、誣蔑被告之動機，反斥王男至不知悔悟、犯後態度不佳，因此維持一審原判決。

(中時電子報)