《兩岸星期人物》國台語都通 華裔冰上美女精靈陳楷雯

父母來自台灣、代表美國出賽平昌冬奧的華裔花式滑冰選手陳楷雯。（圖/路透社）

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中時電子報

剛剛落幕的南韓平昌冬季奧運（Pyeongchang），代表美國的滑冰國家隊陣容，出現了許多亞裔臉孔，除了名氣不小的日裔澀谷兄妹檔（Shibutani sibling）之外，有一位首度參加奧運賽事、父母親都來自台灣的華裔冰上精靈，她叫陳楷雯（Karen Chen）。雖然未能在冬奧殿堂上闖下總決賽、甚至拿下一面獎牌，但年紀尚輕的她，未來勢必也有機會成為美國代表隊中，另一位媲美退役天后關穎珊（Michelle Wingshan Kwan）的選手。

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雙親是來自臺灣的工程師，陳楷雯出生於美國加州，年僅18歲的她，是家中的大姐，有一個弟弟陳楷捷。從4歲開始學習溜冰、6歲接受正式訓練，雖然天生扁平足的限制，讓她在受訓過程與尋找冰刀上傷透腦筋，但卻依然澆不熄對滑冰的熱愛。

首次參加奧運的陳楷雯，最終以第11名坐收。（圖/路透社）

年僅18歲的陳楷雯，只要腳傷不妨礙表現，未來仍有機會挑戰更優秀成績。（圖/美聯社）

首場正式比賽是12歲那年，並以總排名第四位的成績，完成2013年全美花式滑冰錦標賽（U.S. Figure Skating Championships）的少年組賽事。她也在同一年度的世界青年花式滑冰大獎賽（ISU Junior Grand Prix）賽季，多次拿下各站的金銅牌，只可惜在總決賽前夕，因練習傷到右腳踝而被迫棄賽。

2015年初入職業組賽事，於當年的美國錦標賽中奪下銅牌，僅次於另外兩名優秀選手華格納（Ashley Wagner）與戈爾德（Gracie Gold）之後。去年（2017）在全美花式滑冰錦標賽，擊敗強敵華格納，首度贏得全美花式滑冰錦標賽后冠；並在芬蘭赫爾辛基舉行的2017年世界花式滑冰錦標賽中位列第四，讓她最終取得進入平昌冬奧的門票。

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目前是花式滑冰世界排名第14位的陳楷雯，在平昌冬奧中繳出185.65分成績，以第11名坐收。結束賽事的她，曾短暫來台與親友團聚，並在台北小巨蛋滑冰場引起不少粉絲的關注。對於能一圓兒時夢想參加奧運，她感到很興奮，雖然未能發揮100%實力，但她會再繼續努力，以隊友、日裔選手長洲未來為榜樣，挑戰高難度的三周半跳，並將目標放在4年後的北京冬奧。

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父母親來自台灣，從小也經常返回島內與祖父母同住的陳楷雯，能說一口流利的國台語，她曾表示，「小時候常常待在台灣，與住在那裡的祖父母很親。我為此感激。我對自己的傳統和根源感到自豪。我對我是誰和那代表的含意感到驕傲。」母親更為了替她祈福，送了她一條玉製的項鍊，如今已成為陳楷雯在賽場上的幸運符了。

陳楷雯未來將持續挑戰高難度的三周半跳，並放眼4年後的北京冬奧。（圖/路透社）

當被問到職業賽事退役後的理想時，長年受到腳傷影響的她曾說過，想進入醫療領域，讓更多運動員能像她一樣，得到更多更好的照顧。陳楷雯也在去年底，出版了出版個人傳記《Finding the Edge》，「我想告訴人們，只要努力、永不放棄且相信自己，就能成功。」

(中時電子報)

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