台人最愛的夜市 竟遭陸網友吐槽：衛生差

台灣夜市有許多觀光客都會到訪。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台灣的夜市文化可說是「國際知名」，許多外國觀光客來台就一定要去一趟「夜市」，因為夜市裡頭不僅有台灣道地美食小吃，好吃又便宜的特點也讓許多人都會想到訪，日前就有一名網友在中國論壇「天涯論壇」上PO出好多張照片，並提問「大家會不會想來？」沒有到中國網友非但不想來還狂吐槽「現在大陸人都不太想去這種髒亂的地攤式夜市了」。

這名網友在論壇上貼出許多台灣夜市的照片，並寫下「台灣夜市引領亞洲時尚美食文化！ 陸陸們想來嗎？」試圖想問問中國網友們對台灣夜市的看法，沒想到卻引發許多網友表示「不想」，更有許多網友直接吐槽「台灣是把中華飲食地攤化的罪魁禍首」、「這種夜市很LOW，看看你們的垃圾 地面….」、「敢不敢和我們一個五線小城比？」、「台灣人的腸胃真好」，甚至有人表示台灣的夜市衛生環境差，就像是10幾年前的農村市集，另外也有人直接和近期的「衛生紙之亂」做連結狠酸「買不起衛生紙的地方不去也罷」。

陸網友表示自家夜市比較乾淨。(圖/翻攝自天涯論壇)

不過也有人持不一樣的看法，對台灣夜市有深刻的印象，「看到這場景，讓我想起了大學讀書時去沙河大接吃夜排檔的時光，好親切」、「百果牛奶45、滷肉飯20，比大陸便宜多了，台灣真是美食天堂。」

此外也有中國網友表示，中國目前許多夜市大多整頓進店經營，而地攤式夜市早已不復見了，也有其他網友表示，「大陸也差不多這樣，更髒亂的地方不是沒有」、「大陸夜市沒你想像的好啊，大把髒亂只是你沒見過，大家彼此彼此」。

(中時電子報)

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