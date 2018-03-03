馬志翔私下「花名」曝光

2018年03月03日 02:08 中時 洪秀瑛

王柏傑、陽靚給驚喜。（歐銻銻娛樂提供）

馬志翔和陽靚劇中有感情戲。（歐銻銻娛樂提供）

馬志翔收母子壽桃慶生。（歐銻銻娛樂提供）

馬志翔1日40歲生日，《人際關係事務所》劇組28日提前替他慶生，獻上象徵多子多孫多福氣的大型母子壽桃，馬志翔又驚又喜：「第一次收到壽桃，切的時候很擔心桃太郎跑出來。」

同劇演員紛紛獻上祝福，他徒弟曹佑寧除了祝福他能再度執導作品，也希望有機會再當他的演員，王柏傑則希望馬志翔可以成熟一點，不要再幼稚，難得肉麻的對鏡頭說：「生日快樂，我美麗的花仙子，love you。」意外爆料馬志翔私下在朋友圈的綽號叫「花仙子」，顯見兩人交情不錯。

馬志翔表示往年沒特別過生日，今年適逢回歸小螢幕，能演出《人際》是很值得紀念的一年，因此許下生日願望「希望《人際關係事務所》可以成功、點擊率和收視率超厲害」。

劇組28日在基隆主場景租書店拍攝，主要演員郭書瑤、曹佑寧、王柏傑等到齊，眾人從下午就苦思該如何整馬志翔，有人提出假吵架、狂NG，但都被王柏傑打槍，王柏傑笑說「他都幾歲的人了 還會在這裡給你們騙嗎」？最後因晚上恰好拍攝一場眾人討論張亮慶生趴（曹佑寧飾）的戲，大家決定來場戲中戲，在走戲的過程中讓早已收工的陽靚和王柏傑驚喜現身，果然成功騙倒「老江湖」馬志翔。

陽靚在戲中飾演郭書瑤的姊姊，將和馬志翔有感情戲，因馬志翔皮膚黝黑，陽靚又白到發光，因此被封為「黑白配」，睽違十年後再次出演感情戲，馬志翔表示，兩人近期為了培養默契開始聊天，希望可以讓觀眾喜歡這對黑白配。

馬志翔近日常在個人IG曬可愛姪女照，被問會不會想要有自己的孩子？馬志翔說一直都喜歡小孩的純真，到了這個年紀就開始會想像自己下一代長什麼模樣，大夥還預祝他早日實現願望

。他先前說希望今年能對圈外女友求婚成功，看來好事不遠。

《人際關係事務所》6月將於台視、東森、愛奇藝台灣站播出。

(中時)